Что нельзя делать в страшный день Евпатия Коловрата. Народные приметы на 24 августа

На Руси в день Евпатия Коловрата начинали стричь овец. По расчетам крестьян, овечки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.
Что нельзя делать на Евпатия Коловрата
- В этот день нельзя отправляться на кладбище, а также в дикий лес, гулять по болотам или вблизи них.
- Нельзя 24 августа ходить в лес в одиночку, на охоту или рыбалку, в незнакомые и безлюдные места, так как по округе бродят неупокоившиеся духи, выходят на сушу русалки.
- Не следует в этот день пытаться наладить испорченные отношения. Если ослушаться этого совета, можно только усугубить ситуацию.
Народные приметы на 24 августа
- Алые небеса при восходе солнца ознаменуют ливень и ветер.
- Если на улице светает, в то время как идет дождь, то осадки продлятся еще несколько суток.
- Дым над озером или рекой, касающийся берега, пророчит ясную погоду.
- Много росы при заходе солнца в теплый день — к ясному утру.
- Грызуны запасаются и начинают рыть тоннели на теплой стороне — готовьтесь к лютой и морозной зиме.
- Высокая урожайность орехов предрекает холода и вьюгу, которые должны начаться в зимнее время.
- Плохой урожай грибов — к морозной зиме.
- Появляется роса к ночи — вырастет много грибов.
- Скорое закисание сметанной сыворотки или простокваши говорит о приближающемся шторме.
- Чувствуете, как внизу земли дует небольшой ветер — будьте готовы к ненастью.
- Если перистые облака на небе легли ровно в ряд — будет дождливо и ветрено.