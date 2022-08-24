Что нельзя делать в страшный день Евпатия Коловрата. Народные приметы на 24 августа

Согласно народному календарю, 24 августа отмечается Евпатий Коловрат. На Руси этот день считался страшным. По бытовавшему в народе поверью, на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. О том, что нельзя делать 24 августа и о народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.