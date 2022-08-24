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Жизнь

Что нельзя делать в страшный день Евпатия Коловрата. Народные приметы на 24 августа

Согласно народному календарю, 24 августа отмечается Евпатий Коловрат. На Руси этот день считался страшным. По бытовавшему в народе поверью, на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. О том, что нельзя делать 24 августа и о народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

Лошадь. Конь
Лошадь. Конь
СС0

На Руси в день Евпатия Коловрата начинали стричь овец. По расчетам крестьян, овечки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Что нельзя делать на Евпатия Коловрата

  • В этот день нельзя отправляться на кладбище, а также в дикий лес, гулять по болотам или вблизи них.
  • Нельзя 24 августа ходить в лес в одиночку, на охоту или рыбалку, в незнакомые и безлюдные места, так как по округе бродят неупокоившиеся духи, выходят на сушу русалки.
  • Не следует в этот день пытаться наладить испорченные отношения. Если ослушаться этого совета, можно только усугубить ситуацию.

Народные приметы на 24 августа

  • Алые небеса при восходе солнца ознаменуют ливень и ветер.
  • Если на улице светает, в то время как идет дождь, то осадки продлятся еще несколько суток.
  • Дым над озером или рекой, касающийся берега, пророчит ясную погоду.
  • Много росы при заходе солнца в теплый день — к ясному утру.
  • Грызуны запасаются и начинают рыть тоннели на теплой стороне — готовьтесь к лютой и морозной зиме.
  • Высокая урожайность орехов предрекает холода и вьюгу, которые должны начаться в зимнее время.
  • Плохой урожай грибов — к морозной зиме.
  • Появляется роса к ночи — вырастет много грибов.
  • Скорое закисание сметанной сыворотки или простокваши говорит о приближающемся шторме.
  • Чувствуете, как внизу земли дует небольшой ветер — будьте готовы к ненастью.
  • Если перистые облака на небе легли ровно в ряд — будет дождливо и ветрено.
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