Что можно, а что нельзя делать на Матфея Змеесоса. Народные приметы и обычаи на 22 августа

На Матфея Змеесоса скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы «лишний глаз» не испортил буренку. Подойник никогда не ставили ни на стул, ни на кадку, чтобы у коровы не пропало молоко.
Что можно делать 22 августа
На Матфея Змеесоса традиционно отправлялись на ярмарки, так как верили, что 22 августа удачный день для заключения сделок и заработка.
В день Матфея Змеесоса принято делать из молока различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее. Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех.
Традиционно 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы. Однако в современном мире эксперты советуют не сушить, а замораживать зеленые продукты в холодильной камере. Так, «трава» сохранит большее количество полезных минералов и витаминов.
Что нельзя делать на Матфея Змеесоса
На Матфея Змеесоса ни в коем случае нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми — в будущем у вас это могут отнять. Также 22 августа не рекомендуется ссориться с близкими — такое поведение может испортить отношения с родными на долгие годы.
Запрещено чревоугодничать и употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы на 22 августа
- В древности верили, что именно 22 августа наиболее точно можно определить, какими будут предстоящие осень и зима.
- Сурки громко кричат — бабье лето будет жарким и длинным;
- Холодный ветер на Матфея Змеесоса — зима будет очень снежной;
- Ясный день — осень пройдет без дождей, а зима будет теплой.
- На Матфея зарядил дождь — лето закончилось и жарких дней больше не предвидится.