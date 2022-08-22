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Жизнь

Что можно, а что нельзя делать на Матфея Змеесоса. Народные приметы и обычаи на 22 августа

По народному календарю, 22 августа отмечается Матфей Змеесос. На Руси с этим днем связывали жуткое поверье: якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Отсюда и происходит прозвище святого. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Змея.
Змея.
СС0

На Матфея Змеесоса скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы «лишний глаз» не испортил буренку. Подойник никогда не ставили ни на стул, ни на кадку, чтобы у коровы не пропало молоко.

Что можно делать 22 августа

На Матфея Змеесоса традиционно отправлялись на ярмарки, так как верили, что 22 августа удачный день для заключения сделок и заработка.

В день Матфея Змеесоса принято делать из молока различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее. Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех.

Традиционно 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы. Однако в современном мире эксперты советуют не сушить, а замораживать зеленые продукты в холодильной камере. Так, «трава» сохранит большее количество полезных минералов и витаминов.

Что нельзя делать на Матфея Змеесоса

На Матфея Змеесоса ни в коем случае нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми — в будущем у вас это могут отнять. Также 22 августа не рекомендуется ссориться с близкими — такое поведение может испортить отношения с родными на долгие годы.

Запрещено чревоугодничать и употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы на 22 августа

  • В древности верили, что именно 22 августа наиболее точно можно определить, какими будут предстоящие осень и зима.
  • Сурки громко кричат — бабье лето будет жарким и длинным;
  • Холодный ветер на Матфея Змеесоса — зима будет очень снежной;
  • Ясный день — осень пройдет без дождей, а зима будет теплой.
  • На Матфея зарядил дождь — лето закончилось и жарких дней больше не предвидится.
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