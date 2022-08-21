День Мирона-ветрогона: народные приметы на 21 августа

По народно-христианскому календарю 21 августа отмечается день Мирона Критского. Также же этот день известен под названиями Миронов день, Мирон-ветрогон. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Наши предки верили в божественное дыхание ветра, и в течение дня старались держаться подальше от хилых конструкций, а также не подходить к морю и не стоять на открытом пространстве.

В этот день обязательно ходили в лес за ежевикой. Работать не возбранялось, и полным ходом шёл сбор урожая, делались заготовки. Произносили заговор на привлечение денег, изготавливали обереги на защиту от всевозможных бед.

Народные приметы и поверья на 21 августа