День Мирона-ветрогона: народные приметы на 21 августа

Наши предки верили в божественное дыхание ветра, и в течение дня старались держаться подальше от хилых конструкций, а также не подходить к морю и не стоять на открытом пространстве.
В этот день обязательно ходили в лес за ежевикой. Работать не возбранялось, и полным ходом шёл сбор урожая, делались заготовки. Произносили заговор на привлечение денег, изготавливали обереги на защиту от всевозможных бед.
Народные приметы и поверья на 21 августа
- При сильном ветре ожидается затяжное ненастье.
- Как пройдут Мироны, таким будет и январь.
- Погода этого дня подскажет, чего ждать от января.
- Подготовка аистов к отлёту сулит холодную осень.
- Квакают лягушки — ждите дождя.
- Всё покрывается сыростью — грядущих осадков не предотвратить.
- Овцы ходят против ветра -погода ухудшится.
- Роза в этот день не раскрылась — грядёт ненастье.
- Сжимающаяся хвоя лиственницы предрекает дождливую погоду.
- Слабые ветра говорят о будущей ясной погоде осенью, буря предупреждает о ненастном сентябре.
- Зной или ливень многое расскажут о том, какой будет осень.
- Мощные ветра принесут холода.
- Южный ветер предрекает отличный урожай овса.
- Если ветер веет с севера — надейтесь на высокий урожай ржи и ждите в ближайшее время холода.
- Утром земля покрылась инеем — к урожайному году.
- Новолуние пришлось на этот день — погода переменится.
- Жара сулит длительное бабье лето.
- Дождь ознаменует собой будущую ненастную осень.
- Отсутствие ряби на воде означает тёплую осень и мягкую зиму.
- Большое количество поспевших ягод — зима выдастся морозной.
- Поспело много рябины — скоро заморозки.