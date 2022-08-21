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Жизнь

День Мирона-ветрогона: народные приметы на 21 августа

По народно-христианскому календарю 21 августа отмечается день Мирона Критского. Также же этот день известен под названиями Миронов день, Мирон-ветрогон. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Ежевика.
Ежевика.
freepik.com/stockking

Наши предки верили в божественное дыхание ветра, и в течение дня старались держаться подальше от хилых конструкций, а также не подходить к морю и не стоять на открытом пространстве.

В этот день обязательно ходили в лес за ежевикой. Работать не возбранялось, и полным ходом шёл сбор урожая, делались заготовки. Произносили заговор на привлечение денег, изготавливали обереги на защиту от всевозможных бед.

Народные приметы и поверья на 21 августа

  • При сильном ветре ожидается затяжное ненастье.
  • Как пройдут Мироны, таким будет и январь.
  • Погода этого дня подскажет, чего ждать от января.
  • Подготовка аистов к отлёту сулит холодную осень.
  • Квакают лягушки — ждите дождя.
  • Всё покрывается сыростью — грядущих осадков не предотвратить.
  • Овцы ходят против ветра -погода ухудшится.
  • Роза в этот день не раскрылась — грядёт ненастье.
  • Сжимающаяся хвоя лиственницы предрекает дождливую погоду.
  • Слабые ветра говорят о будущей ясной погоде осенью, буря предупреждает о ненастном сентябре.
  • Зной или ливень многое расскажут о том, какой будет осень.
  • Мощные ветра принесут холода.
  • Южный ветер предрекает отличный урожай овса.
  • Если ветер веет с севера — надейтесь на высокий урожай ржи и ждите в ближайшее время холода.
  • Утром земля покрылась инеем — к урожайному году.
  • Новолуние пришлось на этот день — погода переменится.
  • Жара сулит длительное бабье лето.
  • Дождь ознаменует собой будущую ненастную осень.
  • Отсутствие ряби на воде означает тёплую осень и мягкую зиму.
  • Большое количество поспевших ягод — зима выдастся морозной.
  • Поспело много рябины — скоро заморозки.
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