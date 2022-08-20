В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки обычно подавали на праздничный стол пироги с малиной.
Что нельзя делать 20 августа
- В этот день нельзя обижать аистов, кричать на них, кидать в них что-то, ругать и даже показывать на них пальцем.
- Сегодня запрещено менять постельное белье на супружеском ложе — между мужчиной и женщиной начнутся ссоры и разногласия.
- Нельзя гулять или выходить из дома без большой нужды после наступления темноты — к болезни.
- Нельзя просить о повышении на работе и увеличении заработной платы — к провалу ожиданий.
- Проходит православный Пост, потому верующим нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, молоко, яйца, излишне веселиться, устраивать шумные праздники.
Народные приметы на 20 августа
- Луна нарастает к утру — ожидайте тепла, к вечеру — к холодам.
- Исчезновение тумана при рассвете сулит хорошую погоду.
- Отлёт аистов обозначает холодную осень и раннюю зиму.
- Увидели, как ласточки слетаются — не избежать грозы.
- Восход обрел красноватый оттенок — будет идти дождь.
- Маленькая облачность — день выдастся жаркий.
- Солнце светит ярко — ожидаются осадки.
- Река, покрывающаяся пеной — грядет дождь.
- Видна паутина, но нет пауков — погода ухудшится.
- Выстроившиеся в один ряд облака предупреждают: польется дождь.
- Пение петухов — на улице будет очень жарко.
- Быстрое засыхание табака на открытом воздухе говорит о приближении дождя.
- Утренняя радуга сулит осадки. Радуга раскинулась к вечеру — ждите хорошей погоды.
- Бледная окружность вокруг луны предрекает ветер и дождь.
- Луна окольцована алым цветом — к ветру и засухе.