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Жизнь

Что нельзя делать на Марину — Пимена. Народные приметы на 20 августа

Согласно народно-христианскому календарю, 20 августа отмечается Марины — Пимены. Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Черный аист.
Черный аист.
Алексей Эбель.

В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки обычно подавали на праздничный стол пироги с малиной.

Что нельзя делать 20 августа

  • В этот день нельзя обижать аистов, кричать на них, кидать в них что-то, ругать и даже показывать на них пальцем.
  • Сегодня запрещено менять постельное белье на супружеском ложе — между мужчиной и женщиной начнутся ссоры и разногласия.
  • Нельзя гулять или выходить из дома без большой нужды после наступления темноты — к болезни.
  • Нельзя просить о повышении на работе и увеличении заработной платы — к провалу ожиданий.
  • Проходит православный Пост, потому верующим нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, молоко, яйца, излишне веселиться, устраивать шумные праздники.

Народные приметы на 20 августа

  • Луна нарастает к утру — ожидайте тепла, к вечеру — к холодам.
  • Исчезновение тумана при рассвете сулит хорошую погоду.
  • Отлёт аистов обозначает холодную осень и раннюю зиму.
  • Увидели, как ласточки слетаются — не избежать грозы.
  • Восход обрел красноватый оттенок — будет идти дождь.
  • Маленькая облачность — день выдастся жаркий.
  • Солнце светит ярко — ожидаются осадки.
  • Река, покрывающаяся пеной — грядет дождь.
  • Видна паутина, но нет пауков — погода ухудшится.
  • Выстроившиеся в один ряд облака предупреждают: польется дождь.
  • Пение петухов — на улице будет очень жарко.
  • Быстрое засыхание табака на открытом воздухе говорит о приближении дождя.
  • Утренняя радуга сулит осадки. Радуга раскинулась к вечеру — ждите хорошей погоды.
  • Бледная окружность вокруг луны предрекает ветер и дождь.
  • Луна окольцована алым цветом — к ветру и засухе.
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