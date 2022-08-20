Согласно народно-христианскому календарю, 20 августа отмечается Марины — Пимены. Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки обычно подавали на праздничный стол пироги с малиной.

Что нельзя делать 20 августа

В этот день нельзя обижать аистов , кричать на них , кидать в них что-то , ругать и даже показывать на них пальцем.

кричать на них кидать в них что-то ругать и даже показывать на них пальцем. Сегодня запрещено менять постельное белье на супружеском ложе — между мужчиной и женщиной начнутся ссоры и разногласия.

Нельзя гулять или выходить из дома без большой нужды после наступления темноты — к болезни.

Нельзя просить о повышении на работе и увеличении заработной платы — к провалу ожиданий.

Проходит православный Пост , потому верующим нельзя употреблять в пищу мясо , рыбу , молоко , яйца , излишне веселиться , устраивать шумные праздники.

Народные приметы на 20 августа