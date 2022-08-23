Сегодня не стоит делиться планами на будущее. Народные приметы на Лаврентьев день 23 августа

Согласно народному календарю, 23 августа отмечается Лаврентьев день. В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней, поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза. О других народных обычаях и приметах на 23 августа — в материале altapress.ru.

В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.

Что нельзя делать в Лаврентьев день

Нельзя в этот день рассказывать свои планы на будущее , озвучивать мечты , стремления , цели. Можно их сглазить , так что они не воплотятся в жизнь.

озвучивать мечты стремления цели. Можно их сглазить так что они не воплотятся в жизнь. Нельзя сегодня проявлять лень , лежать целый день на кровати , переносить дела за завтра. Бездельник рискует оказаться на грани бедности или разорения.

лежать целый день на кровати переносить дела за завтра. Бездельник рискует оказаться на грани бедности или разорения. Запрещено ссориться , ругаться , повышать на другого человека голос — ссора окажется сложной , с последствиями , помириться долго не удастся.

ругаться повышать на другого человека голос — ссора окажется сложной с последствиями помириться долго не удастся. Поскольку продолжается Успенский пост , то нельзя употреблять в пищу мясо , рыбу , яйца , молоко.

то нельзя употреблять в пищу мясо рыбу яйца молоко. Нельзя собирать орехи — к ухудшению финансового плана , голодным временам.

голодным временам. Женщинам запрещено ходить в лес в одиночестве — может беда приключиться.

Народные приметы на 23 августа