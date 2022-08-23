Сегодня не стоит делиться планами на будущее. Народные приметы на Лаврентьев день 23 августа

В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.
Что нельзя делать в Лаврентьев день
- Нельзя в этот день рассказывать свои планы на будущее, озвучивать мечты, стремления, цели. Можно их сглазить, так что они не воплотятся в жизнь.
- Нельзя сегодня проявлять лень, лежать целый день на кровати, переносить дела за завтра. Бездельник рискует оказаться на грани бедности или разорения.
- Запрещено ссориться, ругаться, повышать на другого человека голос — ссора окажется сложной, с последствиями, помириться долго не удастся.
- Поскольку продолжается Успенский пост, то нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко.
- Нельзя собирать орехи — к ухудшению финансового плана, голодным временам.
- Женщинам запрещено ходить в лес в одиночестве — может беда приключиться.
Народные приметы на 23 августа
- Днем вода на реке или озере тихая и спокойная — осень и зима будут безветренными.
- Дождь — осенний и зимний периоды окажутся хорошими, без ветра и сильных морозов.
- Сильная жара — вся осень будет жаркой.
- Ливень — осень будет сырой.
- Журавли на юг полетели — морозы начнутся в середине октября.
- Порывистый ветер — скоро установится теплая и тихая погода.
- Птицы перестали петь — перед дождем.
- Рыба вечером плещется — завтра будет ясная погода.
- Утром иней — зима окажется ранней и холодной.
- Листья на липе пожелтели — к ранней осени.