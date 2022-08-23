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Жизнь

Сегодня не стоит делиться планами на будущее. Народные приметы на Лаврентьев день 23 августа

Согласно народному календарю, 23 августа отмечается Лаврентьев день. В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней, поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза. О других народных обычаях и приметах на 23 августа — в материале altapress.ru.

Овраг. Река.
Овраг. Река.
СС0

В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.

Что нельзя делать в Лаврентьев день

  • Нельзя в этот день рассказывать свои планы на будущее, озвучивать мечты, стремления, цели. Можно их сглазить, так что они не воплотятся в жизнь.
  • Нельзя сегодня проявлять лень, лежать целый день на кровати, переносить дела за завтра. Бездельник рискует оказаться на грани бедности или разорения.
  • Запрещено ссориться, ругаться, повышать на другого человека голос — ссора окажется сложной, с последствиями, помириться долго не удастся.
  • Поскольку продолжается Успенский пост, то нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко.
  • Нельзя собирать орехи — к ухудшению финансового плана, голодным временам.
  • Женщинам запрещено ходить в лес в одиночестве — может беда приключиться.

Народные приметы на 23 августа

  • Днем вода на реке или озере тихая и спокойная — осень и зима будут безветренными.
  • Дождь — осенний и зимний периоды окажутся хорошими, без ветра и сильных морозов.
  • Сильная жара — вся осень будет жаркой.
  • Ливень — осень будет сырой.
  • Журавли на юг полетели — морозы начнутся в середине октября.
  • Порывистый ветер — скоро установится теплая и тихая погода.
  • Птицы перестали петь — перед дождем.
  • Рыба вечером плещется — завтра будет ясная погода.
  • Утром иней — зима окажется ранней и холодной.
  • Листья на липе пожелтели — к ранней осени.
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