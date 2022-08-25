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Жизнь

Что нельзя делать на Фотю Поветенного. Народные приметы на 25 августа

По народно-христианскому календарю 25 августа отмечается Фотя Поветенный. Этот день прозвали так, потому что было принято прибираться на поветях — там, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. О народных приметах на этот день — в материале altapress.ru.

Корзина грибов.
Корзина грибов.
freepik.com/freepic.diller

Наши предки считали, что если в этот день выпал иней, то можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Что нельзя делать на Фотю Поветенного

  • Нельзя в этот день ходить на чердак, иначе можно разозлить домового.
  • Сегодня нельзя приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче, отказу, безответным чувствам.
  • Находясь в кровати, укладываясь перед сном, нельзя смеяться, рассказывать шутки, других смешить — к бессоннице.
  • Нельзя ребенку подавать еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что если это сделать, ребенок будет иметь склонность брать чужое, может стать вором.

Народные приметы на 25 августа

  • Дождь — бабье лето окажется коротким.
  • Гроза сегодня — осень будет затяжная.
  • Кошка тщательно умывается — к солнечной погоде.
  • Петухи перья теряют — осень будет продолжительная.
  • Сено на лугу отсырело — к дождю с грозой.
  • Лягушки расквакались — перед дождем.
  • Кроты над землей появляются, выходят из нор — перед продолжительной непогодой.
  • Пасмурно — по приметам осенью будет мало солнечных дней.
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