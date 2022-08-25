Что нельзя делать на Фотю Поветенного. Народные приметы на 25 августа

Наши предки считали, что если в этот день выпал иней, то можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.
Что нельзя делать на Фотю Поветенного
- Нельзя в этот день ходить на чердак, иначе можно разозлить домового.
- Сегодня нельзя приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче, отказу, безответным чувствам.
- Находясь в кровати, укладываясь перед сном, нельзя смеяться, рассказывать шутки, других смешить — к бессоннице.
- Нельзя ребенку подавать еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что если это сделать, ребенок будет иметь склонность брать чужое, может стать вором.
Народные приметы на 25 августа
- Дождь — бабье лето окажется коротким.
- Гроза сегодня — осень будет затяжная.
- Кошка тщательно умывается — к солнечной погоде.
- Петухи перья теряют — осень будет продолжительная.
- Сено на лугу отсырело — к дождю с грозой.
- Лягушки расквакались — перед дождем.
- Кроты над землей появляются, выходят из нор — перед продолжительной непогодой.
- Пасмурно — по приметам осенью будет мало солнечных дней.