Что нельзя делать на Фотю Поветенного. Народные приметы на 25 августа

По народно-христианскому календарю 25 августа отмечается Фотя Поветенный. Этот день прозвали так, потому что было принято прибираться на поветях — там, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. О народных приметах на этот день — в материале altapress.ru.

Наши предки считали, что если в этот день выпал иней, то можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Что нельзя делать на Фотю Поветенного

Нельзя в этот день ходить на чердак , иначе можно разозлить домового.

иначе можно разозлить домового. Сегодня нельзя приглашать на свидание , назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче , отказу , безответным чувствам.

назначать дату сватовства или свадьбы — к неудаче отказу безответным чувствам. Находясь в кровати , укладываясь перед сном , нельзя смеяться , рассказывать шутки , других смешить — к бессоннице.

укладываясь перед сном нельзя смеяться рассказывать шутки других смешить — к бессоннице. Нельзя ребенку подавать еду через огонь , костер или пламя свечи. Считается , что если это сделать , ребенок будет иметь склонность брать чужое , может стать вором.

Народные приметы на 25 августа