30 августа
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Жизнь

Вдовьи помочи. Почему 30 августа обязательно нужно сжечь старые вещи — традиции и приметы

Вдовьи помочи, или Миронов день, отмечают в народе 30 августа. Что важно сделать в праздник и почему сегодня нельзя обижаться на близких — в нашем материале.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Главные традиции на Вдовьи помочи

Издавна на Вдовьи помочи принято помогать нуждающимся. Считается, что это поможет обрести достаток, благополучие и здоровье, в том числе семейное.

Кроме того, 30 августа предки обязательно заготавливали дрова на зиму.

Также в Миронов день, были уверены прародители, следует сжечь старые вещи. На Руси говорили, мол, такой риутал защищает от сглаза и позволяет обрести силы на выполнение планов.

Запреты в Миронов день

В Миронов день категорически запрещено ходить на кладбище, ссориться и обижаться на близких. Это якобы может привести к неприятностям, от которых будет трудно избавиться.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Народные приметы на Вдовьи помочи

  • «Грозные» тучи заполнили небо 30 августа — к продолжительной непогоде.
  • Тепло на Вдовьи помочи — значит, весна наступит рано.
  • Журавли летят на юг в Миронов день — жди морозов к Покрову.
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