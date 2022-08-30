Вдовьи помочи, или Миронов день, отмечают в народе 30 августа. Что важно сделать в праздник и почему сегодня нельзя обижаться на близких — в нашем материале.

Главные традиции на Вдовьи помочи

Издавна на Вдовьи помочи принято помогать нуждающимся. Считается, что это поможет обрести достаток, благополучие и здоровье, в том числе семейное.

Кроме того, 30 августа предки обязательно заготавливали дрова на зиму.

Также в Миронов день, были уверены прародители, следует сжечь старые вещи. На Руси говорили, мол, такой риутал защищает от сглаза и позволяет обрести силы на выполнение планов.

Запреты в Миронов день

В Миронов день категорически запрещено ходить на кладбище, ссориться и обижаться на близких. Это якобы может привести к неприятностям, от которых будет трудно избавиться.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова

Народные приметы на Вдовьи помочи