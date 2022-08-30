Главные традиции на Вдовьи помочи
Издавна на Вдовьи помочи принято помогать нуждающимся. Считается, что это поможет обрести достаток, благополучие и здоровье, в том числе семейное.
Кроме того, 30 августа предки обязательно заготавливали дрова на зиму.
Также в Миронов день, были уверены прародители, следует сжечь старые вещи. На Руси говорили, мол, такой риутал защищает от сглаза и позволяет обрести силы на выполнение планов.
Запреты в Миронов день
В Миронов день категорически запрещено ходить на кладбище, ссориться и обижаться на близких. Это якобы может привести к неприятностям, от которых будет трудно избавиться.
Народные приметы на Вдовьи помочи
- «Грозные» тучи заполнили небо 30 августа — к продолжительной непогоде.
- Тепло на Вдовьи помочи — значит, весна наступит рано.
- Журавли летят на юг в Миронов день — жди морозов к Покрову.