Почему нельзя смотреть в глаза кареглазым и ходить в гости. Приметы и традиции на Фаддев день.

Народно-христианский праздник Фаддей Проповедник или Фаддеев день отмечают 3 сентября. Православная церковь почитает апостола от 70-ти Фаддея и мученицу Вассу Алонскую. Рассказываем, почему стоит опасаться кареглазых людей и и беречь деньги.

Традиции в Фаддеев день

В этот день на Руси выпадал сбор урожая льна. Лен сжимали и раскладывали на лугах, чтобы он «улежался». И чтобы из него вышла лишняя влага, он стал мягким и гибким.

А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».

Что нельзя делать на Фаддея Проповедника

Яблоки в этот день обладают целебной силой , поэтому их нельзя вытирать от влаги и росы.

поэтому их нельзя вытирать от влаги и росы. Не стоит транжирить деньги , иначе потом будет очень сложно восполнить потраченное.

иначе потом будет очень сложно восполнить потраченное. Стоит воздержаться от похода в гости и провести день в кругу семьи. Иначе обстоятельства могут сложиться таким образом , что потом вы не сможете увидеться со всей родней.

что потом вы не сможете увидеться со всей родней. Ни в коем случае нельзя смотреть в глаза кареглазым людям , поскольку они могут сглазить.

поскольку они могут сглазить. Не стоит прислушиваться к чужим подсказкам и советам, — они могут навредить.

Сбор урожая. freepik.com/Racool_studio

Приметы 3 сентября