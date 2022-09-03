Почему нельзя смотреть в глаза кареглазым и ходить в гости. Приметы и традиции на Фаддев день.

Традиции в Фаддеев день
В этот день на Руси выпадал сбор урожая льна. Лен сжимали и раскладывали на лугах, чтобы он «улежался». И чтобы из него вышла лишняя влага, он стал мягким и гибким.
А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».
Что нельзя делать на Фаддея Проповедника
- Яблоки в этот день обладают целебной силой, поэтому их нельзя вытирать от влаги и росы.
- Не стоит транжирить деньги, иначе потом будет очень сложно восполнить потраченное.
- Стоит воздержаться от похода в гости и провести день в кругу семьи. Иначе обстоятельства могут сложиться таким образом, что потом вы не сможете увидеться со всей родней.
- Ни в коем случае нельзя смотреть в глаза кареглазым людям, поскольку они могут сглазить.
- Не стоит прислушиваться к чужим подсказкам и советам, — они могут навредить.
Сбор урожая.
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Приметы 3 сентября
- Если дует ветер с юга — то жди тепла. С востока — к ясной погоде, если с запада — к осадкам, а если с севера, то похолодает.
- Серое утро обещает отличный день.
- Рябина вся в ягодах — жди дождей осенью, а если их почти нет — значит, сухо будет.
- Если в третий день осени жарко, то и весь месяц тепло будет.
- Меняют курицы свое оперенье — жди мягкой зимы.