3 сентября
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Жизнь

Почему нельзя смотреть в глаза кареглазым и ходить в гости. Приметы и традиции на Фаддев день.

Народно-христианский праздник Фаддей Проповедник или Фаддеев день отмечают 3 сентября. Православная церковь почитает апостола от 70-ти Фаддея и мученицу Вассу Алонскую. Рассказываем, почему стоит опасаться кареглазых людей и и беречь деньги.

Масличный лен.
Масличный лен.
https://www.pexels.com/ru-ru/

Традиции в Фаддеев день

В этот день на Руси выпадал сбор урожая льна. Лен сжимали и раскладывали на лугах, чтобы он «улежался». И чтобы из него вышла лишняя влага, он стал мягким и гибким.

А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».

Что нельзя делать на Фаддея Проповедника

  • Яблоки в этот день обладают целебной силой, поэтому их нельзя вытирать от влаги и росы.
  • Не стоит транжирить деньги, иначе потом будет очень сложно восполнить потраченное.
  • Стоит воздержаться от похода в гости и провести день в кругу семьи. Иначе обстоятельства могут сложиться таким образом, что потом вы не сможете увидеться со всей родней.
  • Ни в коем случае нельзя смотреть в глаза кареглазым людям, поскольку они могут сглазить.
  • Не стоит прислушиваться к чужим подсказкам и советам, — они могут навредить.
Сбор урожая.
Сбор урожая.
freepik.com/Racool_studio

Приметы 3 сентября

  • Если дует ветер с юга — то жди тепла. С востока — к ясной погоде, если с запада — к осадкам, а если с севера, то похолодает.
  • Серое утро обещает отличный день.
  • Рябина вся в ягодах — жди дождей осенью, а если их почти нет — значит, сухо будет.
  • Если в третий день осени жарко, то и весь месяц тепло будет.
  • Меняют курицы свое оперенье — жди мягкой зимы.
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