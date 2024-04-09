Барнаулец разбил лобовое стекло водителю автобуса

По словам очевидца, один из пассажиров решил сесть на переднее сидение рядом с водителем. Однако водитель попросил его пересесть в салон, но тот отказался.
Между мужчинами началась перепалка. Водитель остановился и заявил, что дальше он не поедет. Скандаливший пассажир вышел из автобуса и разбил лобовое стекло.
После этого водитель заставил выйти всех пассажиров из салона и остался стоять на месте, из-за чего на дороге возникла пробка.
Ранее сообщалось, что барнаулец попытался решить конфликт с женщиной перцовым баллончиком.
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