Барнаулец с супругой купил в Новосибирске героин, сел в машину и под кайфом поехал домой

Молодой человек покупал героин через интернет-магазины. В феврале 2020 года он вместе с супругой, которая знала о зависимости мужа, поехал в Новосибирск за запрещенным веществом.
Там он приобрел наркотическое средство — более 9,73 грамма.
«По дороге в Барнаул мужчина часть наркотического средства употребил, часть сохранил в салоне автомобиля, а оставшуюся часть супруга хранила в кармане своей куртки», — рассказали в ведомстве.
По прибытии в родной город супругов задержали — во дворе дома. Суд признал их виновными в «хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».
В качестве отягчающего обстоятельства суд назвал «совершение преступления в составе группы лиц». Обоим назначили реальное лишение свободы, сроки в прокуратуре не указали.
Ранее житель Бийска по случаю майских праздников продавал в Новосибирске наркотики в георгиевской ленте.