Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаулец с супругой купил в Новосибирске героин, сел в машину и под кайфом поехал домой

В Алтайском крае семейную пару осудили за хранение наркотического средства в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Борьба с наркотиками.
Борьба с наркотиками.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Молодой человек покупал героин через интернет-магазины. В феврале 2020 года он вместе с супругой, которая знала о зависимости мужа, поехал в Новосибирск за запрещенным веществом.

Там он приобрел наркотическое средство — более 9,73 грамма.

«По дороге в Барнаул мужчина часть наркотического средства употребил, часть сохранил в салоне автомобиля, а оставшуюся часть супруга хранила в кармане своей куртки», — рассказали в ведомстве.

По прибытии в родной город супругов задержали — во дворе дома. Суд признал их виновными в «хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».

В качестве отягчающего обстоятельства суд назвал «совершение преступления в составе группы лиц». Обоим назначили реальное лишение свободы, сроки в прокуратуре не указали.

Ранее житель Бийска по случаю майских праздников продавал в Новосибирске наркотики в георгиевской ленте.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость