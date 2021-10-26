Барнаулец украл 20 тыс. рублей у сестры, хранившей карту в шкафу в конверте

С жалобой в полицию обратилась 24-летняя жительница Барнаула, рассказав, что неизвестные с банковской карты похитили 20 000 рублей.
Правоохранители задержали ранее судимого 29-летнего двоюродного брата девушки.
«Банковскую карту хранила дома в ящике шкафа вместе с пин-кодом в запакованном конверте. Неоднократно ночевавший у сестры брат знал, где хранится банковская карта», — рассказали в ведомстве.
Мужчина дождался отсутствия сестры, похитил карту и снял в банкомате деньги, которые потратил на личные нужды.
Барнаульцу грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета».
Ранее житель Славгорода заскочил к племяннице и украл ее аванс.