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Жизнь

Барнаулец украл 20 тыс. рублей у сестры, хранившей карту в шкафу в конверте

В Алтайском крае мужчина украл у двоюродной сестры банковскую карту и снял со счета деньги, сообщает региональное МВД.

Банковская карта.
Банковская карта.
Анна Зайкова

С жалобой в полицию обратилась 24-летняя жительница Барнаула, рассказав, что неизвестные с банковской карты похитили 20 000 рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого 29-летнего двоюродного брата девушки.

«Банковскую карту хранила дома в ящике шкафа вместе с пин-кодом в запакованном конверте. Неоднократно ночевавший у сестры брат знал, где хранится банковская карта», — рассказали в ведомстве.

Мужчина дождался отсутствия сестры, похитил карту и снял в банкомате деньги, которые потратил на личные нужды.

Барнаульцу грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета».

Ранее житель Славгорода заскочил к племяннице и украл ее аванс.

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