Барнаулец в День всех влюбленных убил мужа своей возлюбленной

В Алтайском крае отправили под стражу мужчину, который до смерти избил супруга своей возлюбленной, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Барнауле вечером 14 февраля 2022 года.

«24-летний барнаулец пришел в гости к своей возлюбленной с целью поговорить с ее законным супругом о его неправомерных действиях в виде систематического избиения женщины», — рассказали в ведомстве.

По такому случаю мужчины решил выпить алкоголь. В ходе разговора произошла драка, в результате которой 41-летний оппонент получил множественные удары по голове и телу.

От полученных травм хозяин квартиры скончался через непродолжительное время.

Молодому барнаульцу грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Ранее в Барнауле мужчина два дня «спаивал зверя внутри», а потом кинулся на товарища и убил его ногами.