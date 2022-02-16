Барнаулец в День всех влюбленных убил мужа своей возлюбленной

Инцидент произошел в Барнауле вечером 14 февраля 2022 года.
«24-летний барнаулец пришел в гости к своей возлюбленной с целью поговорить с ее законным супругом о его неправомерных действиях в виде систематического избиения женщины», — рассказали в ведомстве.
По такому случаю мужчины решил выпить алкоголь. В ходе разговора произошла драка, в результате которой 41-летний оппонент получил множественные удары по голове и телу.
От полученных травм хозяин квартиры скончался через непродолжительное время.
Молодому барнаульцу грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».
Ранее в Барнауле мужчина два дня «спаивал зверя внутри», а потом кинулся на товарища и убил его ногами.