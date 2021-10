Певец исполнил композицию Элтона Джона «Sorry Seems To Be The Hardest Word».

«Почему не повернулись, знаешь? Давай расскажу. Делал. Делал, не чувствовал, а делал. Подделывал, приделывал — не чувствовал», прокомментировал выступление Градский.

Ранее артист мюзиклов Роман Графов, уроженец Рубцовска, выступил на слепых прослушиваниях и попал в команду Александра Градского.