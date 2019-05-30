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Барнаулец заснял выводок утят, гуляющий у заброшенного парка

Рано утром 30 мая житель Барнаула снял, как выводок утят перешел тропинку около парка «Юбилейный». Видео он опубликовал в группе Barnaul22. Жители города говорят, что в этом году много животных вышло показаться людям.

Утенок.
Утенок.
CC0

На кадрах видно, как выводок переходит дорожку и скрывается в траве. «Вот точно найдется кто-то кто захочет их поймать», — переживают горожане.

Также жители Барнаула рассказывают, что видели в этом году очень много сусликов на Правобережном тракте. «С апреля там позируют вдоль дороги», — рассказывает подписчица. От Фирсово до Бобровки она наблюдала зайца, лису, трижды куропаток и сов.

В районе Докучаево вечером на улице местный житель встретил ежика.

Ежик.
Ежик.
Алексей Молочный / Barnaul 22

Между Сибирским и Тальменкой видели бобров, а если ехать в Карасук — встречаются косули и лоси.

Напомним, 27 мая жительница Барнаула нашла на дороге в Ребрихинском районе детеныша длиннохвостой неясыти.

Как ранее рассказывал altapress.ru биолог Алексей Эбель, Барнаулза счёт ленточного бора весьма живой город в плане обитания разных зверей.

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