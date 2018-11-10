Барнаульская девушка с анорексией начинает поправляться

Кристина Корягина из Барнаула, которая страдает анорексией , набрала три гилограмма. Теперь вес девушки составляет 20 килограммов. Об этом Кристина рассказала в Instagram блогера и бывшей участницы «Дома-2» Марии Кохно.

По словам матери Кристины, при весе девушки в 17−18 килограммов врачи в Барнауле отказывались ее госпитализировать. Девушка снова приняла участие в программе «Пусть говорят».

Мария Кохно помогала Кристине набирать вес. «Вес у Кристины пока колеблется, может, чуть-чуть набраться, а потом снова упасть… Крис, ты огромная молодец!!! И мы все с тобой и все за тебя переживаем!!!» — написала блогер.

«На данный момент мой вес составляет 19,8−19,9 кг, — рассказала Кристина на странице Марии Кохно. — Вес потихоньку набирается… Его очень-очень сложно набирать. Мое состояние более или менее стабильное. Чувствую себя лучше. Всем большое спасибо».