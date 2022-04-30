Барнаульская предпринимательница стала одной из «Главных женщин России»

Победителем премии «Главные женщины России-2021» в номинации «Консалтинг, образование и бизнес-обучение» стала Юлия Королева. Она основатель и директор сети билингвальных детских садов Bambini. За победу боролись еще 19 конкурсанток во всей России.

«Главные женщины» — международная премия, цель которой — выявить, осветить и развить лучшие личные бренды женщин, занятых в бизнесе, сообщается на официальном сайте. Программа включала нетворкинги с известными спикерами, тренинги, а также развлекательное шоу.

Именитое жюри — в том числе Ирина Хакамада, Ксения Собчак, Радислав Гандапас, Игорь Манн и другие — оценивало участниц, изучив их социальные сети, информацию, предоставленную о себе и выступлению в финале премии.

Юлия Королева,

победительница премии:

Я очень рада, что столь компетентное жюри оценило мою работу максимальным баллом. Но все-таки ключевым показателем своей эффективности я продолжу считать высокие образовательные результаты наших воспитанников, новые поколения первоклассных педагогов и счастливых родителей. Поэтому отдыхать на лаврах некогда, уже принимаюсь за дела. Очередная высота взята.

Кто такая Юлия Королева

В 2015 году — первой из индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае получила лицензию на оказание образовательных услуг для своей образовательной сети. На базе детского сада открыла первый центр социальной адаптации детей с синдромом Дауна в условиях инклюзивных групп выходного дня. В 2021 году стала основателем первой в России виртуальной школы для дошкольников на двух языках.