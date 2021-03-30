Бородатый нянь. Как барнаульский воспитатель прививает малышам английский и доброту

Мужчина-воспитатель в детсаду — «штучный экземпляр». Но одного мы все-таки нашли. И узнали, как на брутального педагога реагируют дети и родители и как ему живется в дамском коллективе.

Вызов принят

Ивану Желтякову, воспитателю из барнаульского билингвального сада Bambini, 42 года. Он выглядит как последователь главного героя фильма «Усатый нянь». Только в кино персонаж, по словам собеседника, был еще совсем «зеленым» воспитателем.

У Ивана из зеленого только футболка с разноцветным названием сада. А густая темная борода и волосы почти до плеч подчеркивают опыт, жизненный и профессиональный. Последний всегда был связан с английским языком.

Справка «Усатый нянь» — советский художественный фильм режиссера Владимира Грамматикова, вышедший в 1977 году. Картина повествует о выпускнике школы, который не может выбрать профессию. Проблему решает общественность и отправляет юношу на работу в детский сад. Прототипом главного героя стал Борис Верзуб — единственный в СССР мужчина, получивший образование по специальности «педагог дошкольного образования» и работавший воспитателем.

Воспитатель Иван Желтяков в детском саду Bambini. Предоставлено altapress.ru.

Иван — лингвист. Окончил Алтайский государственный педагогический университет. Долгое время работал в одном из языковых центров. Но в основном со взрослыми.

В 2017 году Желтякову предложили работу воспитателя в Bambini. Нужен был не носитель языка, а педагог с хорошим уровнем иностранного.

Иван Желтяков,

воспитатель:

Работа исключительно с детьми стала для меня интересным вызовом. Взрослым объяснять проще — через какие-то образы, созвучные с русскими слова. К детям нужен более сложный, творческий подход. Тем более что в общении с воспитанниками я не могу использовать русский язык.

В билингвальном садике педагог взаимодействует с подопечными только на английском языке. Во время игр, развивающих уроков, даже умывания родного языка услышать здесь не удастся.

Воспитатель Иван Желтяков в детском саду Bambini. Предоставлено altapress.ru.

Из лингвистического интереса Иван даже записывает забавные детские фразы, произнесенные на обоих языках, как делал Корней Чуковский.

Справка «От двух до пяти» — книга Корнея Чуковского, посвященная детской речи. Впервые вышла в свет в 1928 году. При ее создании автор наблюдал за дочерью и сыном и понял, что фразы детей могут быть не только забавными, но и интересными с точки зрения языка.

Дети иногда полностью изменяют русские слова или добавляют английское окончание. Некоторые «будущие англичане» сложно вливаются в иностранную среду. В таком случае суровый на вид воспитатель ищет к малышу подход.

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Иван Желтяков,

воспитатель:

Все дети разные, но любому нравится, когда ему улыбаются, пытаются вовлечь в игру, пошутить. Это всегда работает. Был один забавный мальчик, который, когда я говорил ему что-то, отвечал: «Нет, я тебя не понимаю». Я объяснял еще раз — то же самое. Тогда в ход шли жесты, мимика, специальные карточки. В итоге малыш заговорил.

Сам же педагог легко влился в женский коллектив. «Только накануне 8 Марта ситуация усложняется», — смеется нянь.

Тогда я интересуюсь: «А 23 февраля наверняка все для вас?»

Визави, сидящий на деревянном детском стульчике, в шутку смущается: «Не скажу».

Но потом все-таки раскрывает тайну: «Коллеги вместе с детьми сделали мне квест по садику. Нужно было пройти полосу препятствий. Преодолевал я ее в итоге вместе с ребятами».

Воспитатель Иван Желтяков в детском саду Bambini. Предоставлено altapress.ru.

Пол не важен

Мужчина работает с ясельной и старшей группами. По его словам, в каждом детском возрасте есть свои плюсы и минусы. Малышам, которым около двух лет, не нужно ничего объяснять. Достаточно сказать, что сейчас нужно, например, рисовать.

Дети 5−6 лет уже требуют больше информации. К тому же этот возраст самый лучший, чтобы сотворить что-нибудь такое, отчего у взрослых могут появиться седые волосы. Например, залезть на подоконник.

У Желтякова на такой случай есть лайфхак — беззвучно снять и не ругаться. И затем спокойно объяснить, почему подобные попытки исследовать мир небезопасны.

На фоне таких историй пролитый компот или разбитая тарелка — совсем не проблема, да и бывает редко. Воспитатель таким образом тренирует зоркий взгляд и молниеносную реакцию.

Дети. Игрушки. Детский сад. СС0.

Но от любых детских проделок существует вполне взрослое лекарство — дела. У ребят плотный график, в том числе благодаря воспитателю.

Желтяков признается: обожает мастерить что-то с маленькими помощниками или собирать лего. Эти виды досуга больше всего предпочитают мальчики. Девочки же не упускают возможности сотворить стильную прическу своему наставнику.

Без подвижных игр с непоседами тоже никуда. Тут помогает физическая сила.

Иван Желтяков,

воспитатель:

Дети любят на меня вскарабкаться, полазить. Им нравится, когда я держу их вверх ногами, переворачиваю. Конечно, бывают моменты, когда надо построжиться. Тогда я начинаю говорить низким голосом. Благодаря этому ребятам могут меня услышать. Думаю, дети должны учиться в садике и у мужчин тоже.

Директор учреждения подтверждает: для педагога самое важное — опыт и квалификация, а не половая принадлежность.

Дети. Игрушки. Детский сад. СС0.

Юлия Королева,

директор билингвального детского сада Bambini:

Если в семье ребенка воспитывает и мужчина, и женщина, то почему воспитателем может быть только женщина? Это неверный подход к пониманию сути профессии.

Подрастающим личностям необходимы не только академические знания старших, но и их жизненный опыт. Чтобы будущие взрослые знали все про «хорошо» и «плохо».

Иван Желтяков,

воспитатель:

Например, двое повздорили. Такое бывает часто, когда возникает конфликт интересов. В подобной ситуации один ребенок указывает на другого и наоборот. Разобраться, кто начал, невозможно. Получается, виноваты оба. И наказаны будут тоже двое. Ведь можно было договориться, а не драться. Начинаешь объяснять, что нельзя решать вопросы кулаками, даже если один сказал другому что-то неприятное. Так я участвую в формировании не только языковых, но и жизненных навыков.

Воспитатель Иван Желтяков в детском саду Bambini. Предоставлено altapress.ru.

Грустно и радостно

Набравшись опыта, подросшие дети уходят из сада. После нередко приходят их братья или сестры, но расставаться все равно тяжело.

Иван Желтяков,

воспитатель:

Конечно, уход детей в школу — печальный момент. Иногда скучаю по ним. Но понимаю, что у ребят своя жизнь, им нужно идти дальше. Когда встречаю кого-то из выпускников в магазине или кафе, сразу бежим обниматься, узнаем друг у друга, как идут дела. Но и в такие трогательные моменты мой «языковой тумблер» переключается на английский режим.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Другого не надо

Иван Желтяков работает в детском саду с 14 до 19 часов. «В конце дня, конечно, устаю. И морально, и физически. Но не так, чтобы наутро идти никуда не хотелось. Работа очень нравится».

Про зарплату герой говорит уверенно: «На все хватает». На вопрос о возможности переезда из краевой столицы отвечает поговоркой: «Цвети, где посажен».