Бородатый нянь. Как барнаульский воспитатель прививает малышам английский и доброту

Вызов принят
Ивану Желтякову, воспитателю из барнаульского билингвального сада Bambini, 42 года. Он выглядит как последователь главного героя фильма «Усатый нянь». Только в кино персонаж, по словам собеседника, был еще совсем «зеленым» воспитателем.
У Ивана из зеленого только футболка с разноцветным названием сада. А густая темная борода и волосы почти до плеч подчеркивают опыт, жизненный и профессиональный. Последний всегда был связан с английским языком.
Справка
«Усатый нянь» — советский художественный фильм режиссера Владимира Грамматикова, вышедший в 1977 году. Картина повествует о выпускнике школы, который не может выбрать профессию. Проблему решает общественность и отправляет юношу на работу в детский сад.
Прототипом главного героя стал Борис Верзуб — единственный в СССР мужчина, получивший образование по специальности «педагог дошкольного образования» и работавший воспитателем.
Иван — лингвист. Окончил Алтайский государственный педагогический университет. Долгое время работал в одном из языковых центров. Но в основном со взрослыми.
В 2017 году Желтякову предложили работу воспитателя в Bambini. Нужен был не носитель языка, а педагог с хорошим уровнем иностранного.
Иван Желтяков,
воспитатель:
Работа исключительно с детьми стала для меня интересным вызовом. Взрослым объяснять проще — через какие-то образы, созвучные с русскими слова. К детям нужен более сложный, творческий подход. Тем более что в общении с воспитанниками я не могу использовать русский язык.
В билингвальном садике педагог взаимодействует с подопечными только на английском языке. Во время игр, развивающих уроков, даже умывания родного языка услышать здесь не удастся.
Из лингвистического интереса Иван даже записывает забавные детские фразы, произнесенные на обоих языках, как делал Корней Чуковский.
Справка
«От двух до пяти» — книга Корнея Чуковского, посвященная детской речи. Впервые вышла в свет в 1928 году. При ее создании автор наблюдал за дочерью и сыном и понял, что фразы детей могут быть не только забавными, но и интересными с точки зрения языка.
Дети иногда полностью изменяют русские слова или добавляют английское окончание. Некоторые «будущие англичане» сложно вливаются в иностранную среду. В таком случае суровый на вид воспитатель ищет к малышу подход.
Иван Желтяков,
воспитатель:
Все дети разные, но любому нравится, когда ему улыбаются, пытаются вовлечь в игру, пошутить. Это всегда работает. Был один забавный мальчик, который, когда я говорил ему что-то, отвечал: «Нет, я тебя не понимаю». Я объяснял еще раз — то же самое. Тогда в ход шли жесты, мимика, специальные карточки. В итоге малыш заговорил.
Сам же педагог легко влился в женский коллектив. «Только накануне 8 Марта ситуация усложняется», — смеется нянь.
Тогда я интересуюсь: «А 23 февраля наверняка все для вас?»
Визави, сидящий на деревянном детском стульчике, в шутку смущается: «Не скажу».
Но потом все-таки раскрывает тайну: «Коллеги вместе с детьми сделали мне квест по садику. Нужно было пройти полосу препятствий. Преодолевал я ее в итоге вместе с ребятами».
Пол не важен
Мужчина работает с ясельной и старшей группами. По его словам, в каждом детском возрасте есть свои плюсы и минусы. Малышам, которым около двух лет, не нужно ничего объяснять. Достаточно сказать, что сейчас нужно, например, рисовать.
Дети 5−6 лет уже требуют больше информации. К тому же этот возраст самый лучший, чтобы сотворить что-нибудь такое, отчего у взрослых могут появиться седые волосы. Например, залезть на подоконник.
У Желтякова на такой случай есть лайфхак — беззвучно снять и не ругаться. И затем спокойно объяснить, почему подобные попытки исследовать мир небезопасны.
На фоне таких историй пролитый компот или разбитая тарелка — совсем не проблема, да и бывает редко. Воспитатель таким образом тренирует зоркий взгляд и молниеносную реакцию.
Но от любых детских проделок существует вполне взрослое лекарство — дела. У ребят плотный график, в том числе благодаря воспитателю.
Желтяков признается: обожает мастерить что-то с маленькими помощниками или собирать лего. Эти виды досуга больше всего предпочитают мальчики. Девочки же не упускают возможности сотворить стильную прическу своему наставнику.
Без подвижных игр с непоседами тоже никуда. Тут помогает физическая сила.
Иван Желтяков,
воспитатель:
Дети любят на меня вскарабкаться, полазить. Им нравится, когда я держу их вверх ногами, переворачиваю. Конечно, бывают моменты, когда надо построжиться. Тогда я начинаю говорить низким голосом. Благодаря этому ребятам могут меня услышать. Думаю, дети должны учиться в садике и у мужчин тоже.
Директор учреждения подтверждает: для педагога самое важное — опыт и квалификация, а не половая принадлежность.
Юлия Королева,
директор билингвального детского сада Bambini:
Если в семье ребенка воспитывает и мужчина, и женщина, то почему воспитателем может быть только женщина? Это неверный подход к пониманию сути профессии.
Подрастающим личностям необходимы не только академические знания старших, но и их жизненный опыт. Чтобы будущие взрослые знали все про «хорошо» и «плохо».
Иван Желтяков,
воспитатель:
Например, двое повздорили. Такое бывает часто, когда возникает конфликт интересов. В подобной ситуации один ребенок указывает на другого и наоборот. Разобраться, кто начал, невозможно. Получается, виноваты оба. И наказаны будут тоже двое. Ведь можно было договориться, а не драться.
Начинаешь объяснять, что нельзя решать вопросы кулаками, даже если один сказал другому что-то неприятное. Так я участвую в формировании не только языковых, но и жизненных навыков.
Грустно и радостно
Набравшись опыта, подросшие дети уходят из сада. После нередко приходят их братья или сестры, но расставаться все равно тяжело.
Иван Желтяков,
воспитатель:
Конечно, уход детей в школу — печальный момент. Иногда скучаю по ним. Но понимаю, что у ребят своя жизнь, им нужно идти дальше. Когда встречаю кого-то из выпускников в магазине или кафе, сразу бежим обниматься, узнаем друг у друга, как идут дела. Но и в такие трогательные моменты мой «языковой тумблер» переключается на английский режим.
Другого не надо
Иван Желтяков работает в детском саду с 14 до 19 часов. «В конце дня, конечно, устаю. И морально, и физически. Но не так, чтобы наутро идти никуда не хотелось. Работа очень нравится».
Про зарплату герой говорит уверенно: «На все хватает». На вопрос о возможности переезда из краевой столицы отвечает поговоркой: «Цвети, где посажен».