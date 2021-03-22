«Неущербные дети». В Алтайском крае начала работу «заботливая» госпитальная школа. Что это такое?

В краевом центре охраны материнства и детства открыли школу федерального проекта «УчимЗнаем» . С ребятами, которые проходят длительное лечение, теперь будут заниматься педагоги, дети не отстанут от школьной программы и не выпадут из процесса обучения. Впрочем, руководитель проекта госпитальных школ России профессор Сергей Шариков уверен, что учителя в больнице нужны не только для этого.

Тысячи детей и учителей

Госпитальная школа проекта «УчимЗнаем» в Барнауле открылась для 168 ребятишек, находящихся сейчас на длительном и тяжелом лечении в краевом клиническом центре. А всего в 2020 году здесь прошли лечение 14 414 детей, и каждый юный пациент нуждается не только в пристальном внимании врачей, но и в возможности получать знания, развиваться и общаться.

Проект «УчимЗнаем» позиционирует себя как «заботливая» школа. При участии штаб-квартиры Samsung в России и странах СНГ в центре создали полноценный учебный класс, оснащенный всем необходимым для обучения оборудованием, которое тут же опробовали маленькие онкопациенты на мастер-классе по робототехнике.

Флагманская площадка проекта «УчимЗнаем» находится в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, классы есть в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице в Москве.

Открытие проекта «УчимЗнаем» в Барнауле. Altapress.ru.

Алтайский край стал 42-м регионом, где открыты подобные площадки. Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тыс. школьников-пациентов, с ними работают более 5 тыс. специально подготовленных госпитальных педагогов.

За больничное образование в центре отвечает средняя школа № 126 Барнаула. У педагогов уже есть опыт работы с «тяжелыми» и особенными детьми в больницах и на дому.

Цифра 6 млн российских детей в возрасте от рождения до 18 лет проходят лечение в медицинских стационарах. Из них более 250 тыс. находятся на длительном и тяжелом лечении, по данным Минздрава РФ.

Педиатрия и педагогика

Приехавший на открытие класса основатель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков несколько раз сердечно благодарил министров здравоохранения и образования за то, что все получилось, и лично отвел маленьких пациентов за ручки в класс.

Для него — педагога, много лет проработавшего в школе, — история с госпитальным образованием стала очень личной. В нескольких интервью он говорит, что этот проект как будто был дан свыше — «делай и живи!» — после того, как в 2009 году он сам переболел раком.

Открытие госпитальной школы. Проект «УчимЗнаем».

— С чего начинались ваши госпитальные школы?

— Вообще, госпитальная педагогика — это не что-то совсем новое. Она возникла, по сути, тогда же, когда и педиатрия, вместе с массовым открытием детских больниц в начале XX века. Сестры милосердия не только ухаживали за детьми, но и занимались их развитием и образованием.

Уже тогда было понимание, что ребенок, который долго находится в больнице, не должен быть оторван от социума. Была госпитальная педагогика и в советское время.

Мы начали работу в 2014 году. Если раньше педагог мог прийти в больницу, «выдать» урок и уйти, то теперь мы постарались сделать так, чтобы вся школа пришла к ребенку. Он попадает в настоящий учебный класс, в другое — не больничное — пространство.

Оснащение наших классов позволяет не только проводить уроки, подключая детей к процессу прямо из палаты, но и коммуницировать со всем миром. А это сразу меняет жизнь ребенка. И учителя меняет тоже.

Мы сегодня привезли видеопривет от ребятишек из Алтайского края, которые сейчас лечатся в Москве и учатся на нашей флагманской площадке. Они, конечно, скучают по дому.

Мы сделали площадку в центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, где проходят лечение тысячи детей со всей России. Когда они уезжали долечиваться домой, стали говорить, что хотели бы, чтобы в краевых, областных, республиканских больницах была такая же среда.

Поэтому проект «УчимЗнаем» перешагнул территорию крупных федеральных центров и пошел по стране. В Барнауле открыт наш 42-й класс. Произношу эту цифру и сам удивляюсь: никто не ожидал, что это будет происходить так быстро. Через неделю мы откроем школу в Ярославской области, а в начале апреля — в Челябинске, чуть позже — в Башкортостане.

Открытие госпитальной школы. Алексей Лоор.

Каждая секунда

— Госпитальная педагогика — это ведь не только занятия по предметам?

— Заменить полноценное обучение в школе невозможно. Дети особые, они очень долго и тяжело лечатся, мигрируют из стационара в стационар. Госпитальная школа — это переключение ребенка с больничных и семейных проблем. Это создание особой событийности каждого дня, который и представляет собой текущую жизнь маленького пациента — не вчера, не завтра, а сейчас.

Конечно, мы ставим задачу, чтобы ребенок не отстал от школы, окончил обучение, поступил в вуз. У нас есть победители олимпиад. Но в основном наша цель — наполнение ежедневной, буквально посекундной жизни ребенка.

Однако и предметные занятия — нетривиальная задача. Когда ребенок, например, на химиотерапии, важно понять, как он вообще видит и познает мир.

Наши пациенты получают тяжелейшие процедуры — химио- и лучевую терапию, переносят трансплантацию костного мозга. Поэтому образовательный процесс выстроен очень гибко. Он учитывает тяжесть заболевания и рекомендации врачей, используются особые методики обучения и социализации.

Работает междисциплинарная команда, в том числе, например, и клинические психологи, которые реабилитируют, по сути, всю семью, потому что и для здоровых членов семьи тяжелое заболевание ребенка — это травма.

Открытие проекта «УчимЗнаем» в Барнауле. Altapress.ru.

Последующее поколение

— Почему важен такой глубоко индивидуальный подход?

— Мы проводили исследование по опухолям головного мозга. Очевидно, что с таким диагнозом ребенку сложно включать целый ряд когнитивных функций, позволяющих учиться. Оказывается, все неодинаково: есть дети, у которых опухоль действительно «закрывает» центры развития, а есть те, кто развивается совершенно нормально.

Во втором случае, ввиду того что ребенок оказывается в замкнутом пространстве, у него больше времени на учебу, он показывает потрясающие образовательные результаты.

Наши нейропсихологии поставили зрительные треки, чтобы понять, как дети реагируют на то, что показывает учитель. И оказалось, что не только зрительные, но и другие процессы у онкобольных детей выстраиваются иначе. Этому ведь не учат педагогов.

Открытие проекта «УчимЗнаем» в Барнауле. Altapress.ru.

— А нужно учить?

— Давайте посмотрим шире. Индивидуальный и заботливый подход важен и в обычной школе. У нас в стране 25 млн детей, из них 15 млн школьников, остальные дошкольники. По примерным подсчетам наших педиатров, 9 млн имеют хронические заболевания.

Конечно, они не все настолько жизнеугрожающие, как рак. Есть, например, аллергии, которые за последние 20 лет пышно расцвели. Ребенок с утра принимает тяжелые антигистаминные препараты, которые, естественно, влияют на скорость восприятия и еще ряд функций, и с этим идет в школу. Педагог думает, что ребенок ленится и не хочет учиться, а на самом деле он просто не может.

Таковы международные длительные исследования: каждое последующее поколение людей больнее и слабее предыдущего. С развитием технологий мы побеждаем многие болезни, но состояние человека выводится в длительную патологию, и он рождает такое же потомство.

Не только госпитальная педагогика, но и в целом учительство должно и будет становиться более индивидуализированным, направленным на каждого конкретного ребенка со всеми его особенностями.

Мы сегодня открыли в федеральных педагогических вузах магистратуры и аспирантуры по госпитальной педагогике. С нами приехала целая команда — молодые учителя, тьюторы, психологи, которые на практике исследуют вопросы обучения в больницах.

Прошлый год вообще многому нас научил, в жизнь прочно вошли практики дистанционного образования. И если еще несколько лет назад мы говорили, что наши дети-пациенты — это какой-то особенный случай в педагогике, то сейчас все должны быть готовы к тому, что в жизни может не быть той школы, к которой ты привык, — как здания с учителями и классами.

Открытие госпитальной школы. Алексей Лоор.

Радостная миссия

— Очевидно , что не каждый педагог может заниматься с тяжелобольными детьми. Как готовили кадры?

— Это требует особых компетенций в части психолого-педагогической подготовки и дополнительных квалификаций, например в области арт-педагогики.

Работа в больнице, я вам скажу, это очень непростое дело. Ребенок здесь не должен учиться, и вообще никому ничего не должен. И если ему не интересно, то, поверьте, он найдет реальную причину не ходить на занятия.

Правильно выстроить приоритеты в учебной программе — большая задача. Не обрушить на ребенка сразу весь объем знаний, чтобы это не было непосильным.

При этом надо помнить, что наши дети — не ущербные и совершенно не нуждаются в жалости, они не хотят быть несчастными. И часто именно эти дети учат нас, как справляться с жизненными ситуациями. У них в жизни очень много преград: они теряют друзей, привычный круг общения и интересов, к сожалению, такие семьи очень часто покидают отцы — это тоже трагедия.

Бывает, что ребенок даже не хочет рассказывать о своих переживаниях, о процедурах, о боли, потому что «бережет маму», такие маленькие пациенты и врачам могут не все рассказывать. Но скажут педагогу, если есть взаимопонимание.

Если есть понимание, то и учатся такие дети очень жадно. Педагоги, которые действительно решили работать с ними, никогда не уйдут: это особое тепло и особая радость.

Открытие госпитальной школы. Проект «УчимЗнаем».

— И все же есть момент «перегорания» у педагогов?

— Не каждый может войти в больничную палату. У меня были случаи, когда очень хорошие учителя говорили: «Все, я больше не могу. Прихожу домой и постоянно думаю об этих детях». Конечно, мы все невольно сопереживаем. Чтобы с этим справиться, получать удовольствие и радость от этой работы, нужен внутренний стержень и понимание своей миссии.

У нас очень много поводов для радости. Мы вчера прилетели ночным рейсом, утром в гостинице меня разбудил настойчивый стук в дверь. Пришли родители с нашим учеником, который проходил лечение в Москве, сейчас он уже студент вуза, как-то узнали, что я в Барнауле. Принесли огромный торт. Конечно, это трогает до слез, несмотря на годы работы и тысячи самых разных детских судеб.

Открытие госпитальной школы. Алексей Лоор.

Настоящие космонавты

— Дети и так заняты лечением круглые сутки. Почему важно занять их еще и учебой?

— Фраза «в здоровом теле — здоровый дух» работает и в обратную сторону: дух влияет на тело. Российские и международные исследования показывают, что когда во время тяжелой ситуации человек занят делом, то он гораздо легче эту ситуацию переносит.

Были, например, исследования состояния невесомости. Некоторые космонавты испытывают огромную тревогу от того, что оторвались от Земли и летят в неизвестность, некоторые, наоборот, «тянутся» вниз и все время тоскуют по дому. И только те, кто в момент перехода в невесомость был занят работой — следил за приборами, переключал системы и прочее, — чувствовали себя нор-маль-но!

Наши дети — тоже космонавты, они оторваны от всего, что их окружало, и важно, чтобы они были заняты.

— Наверное , самый частый вопрос , который вам задают, — «Зачем?». Ведь ваша программа используется и в хосписах , с детьми , у которых нет шанса на выздоровление , они никогда не окончат школу.

— Мы понимаем, что медицине предстоит сделать еще очень многое, чтобы все эти дети выздоравливали. Бывает, что они нас покидают. Но в этом тоже есть большой смысл и миссия госпитальной педагогики.

Мы занимаемся с такими детьми буквально до последнего дня. И пока мы это делаем, мы формируем у родителей воспоминания, которые останутся с ними и будут той точкой, которая поможет пережить потерю. Невозможно утешить мать, чей ребенок ушел, но возможно создать часть памяти о нем, которая будет вызывать улыбку.

Понимаете, мы не можем изменить ветер, но всегда можем настроить и поправить наши паруса.