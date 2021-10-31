Барнаульская «зимняя техника» в ожидании первого снегопада и готова к вызовам в первую ночь ноября

В Барнауле снегоуборочная и другая дорожная техника готова выйти на линию ночью 1 ноября для очистки дорог и посыпки реагентами опасных участков, сообщает мэрия города.

Напомним, в Алтайском крае ночью 1 ноября ожидаются сильный ветер и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

«Снег, мокрый снег. Установление снежного покрова, на дорогах сильная гололедица», — отметили в краевом Гидрометцентре, уточнив, что такая же погода будет и днем.

В мэрии отметили, что в связи с неблагоприятными метеопрогнозом барнаульская дорожная служба готова вывести на линию до 64 единиц техники.

«Инженерно-технические сотрудники, водители и машинисты заступят на дежурство в ожидании первого снегопада», — говорится в сообщении.

До 24 коммунальных дорожных машин в случае необходимости выйдут уже сегодня вечером, 31 октября, для посыпки реагентами наиболее опасных участков на дорогах.

«Спецтехника обычно в первую очередь обрабатывает песчано-соляной смесью мостовые сооружения, спуски и подъемы, перекрестки», — пояснили в мэрии.

Жителей Барнаула призвали автомобилистов не выезжать на дорогу на летней резине, да и вообще по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.

На дорогах просят проявлять предельную осторожность, неукоснительно соблюдать ПДД и правила парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк осмотрел армаду снегоуборочных машин, ожидающую первых сугробов на улицах — на уборке готовы задействовать около 300 единиц техники.