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Жизнь

Барнаульские чиновники по размеру зарплаты уступили только столичным

Барнаул вошел в тройку городов по уровню средней зарплаты госслужащих, пишет РИА Новости. Обогнали барнаульских чиновников только коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга.

Правительство Алтайского края. Коридор.
Правительство Алтайского края. Коридор.
altapress.ru

В Москве госслужащим в среднем предлагают 50 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей, а в Барнауле — 40 тысяч рублей, говорится в исследовании «Авито Работа».

Самые низкие зарплаты чиновников в Воронеже — 24,2 тысячи рублей, Саратове — 23,9 тысячи рублей, Ульяновске — 23,8 тысячи рублей.

По России число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%.

Ранее сообщалось, что в 2020 году желание жителей Барнаула стать госслужащими выросло в четыре раза.

По последним данным, средняя заработная плата в Алтайском крае составляет 28 282 рубля.

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