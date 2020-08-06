Барнаульские чиновники по размеру зарплаты уступили только столичным

В Москве госслужащим в среднем предлагают 50 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей, а в Барнауле — 40 тысяч рублей, говорится в исследовании «Авито Работа».
Самые низкие зарплаты чиновников в Воронеже — 24,2 тысячи рублей, Саратове — 23,9 тысячи рублей, Ульяновске — 23,8 тысячи рублей.
По России число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%.
Ранее сообщалось, что в 2020 году желание жителей Барнаула стать госслужащими выросло в четыре раза.
По последним данным, средняя заработная плата в Алтайском крае составляет 28 282 рубля.