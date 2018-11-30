Барнаульские художники расписали огромные фуры для известного гастролирующего цирка

Художники Георгий Титунин, Денис Голубев и Иван Ламет летом 2018 года расписали 11 фур для гастролирующего цирка Демидовых. Они работали в нескольких городах, где цирк останавливался для представлений — Новосибирске, Томске, Кургане и Уфе. Об этом Георгий Титунин рассказал на своей странице в Facebook.