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Жизнь
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Барнаульские художники расписали огромные фуры для известного гастролирующего цирка

Художники Георгий Титунин, Денис Голубев и Иван Ламет летом 2018 года расписали 11 фур для гастролирующего цирка Демидовых. Они работали в нескольких городах, где цирк останавливался для представлений — Новосибирске, Томске, Кургане и Уфе. Об этом Георгий Титунин рассказал на своей странице в Facebook.

Художник написал, что для него это был очень интересный опыт.

Георгий Титунин,
художник аэрограф:

Огромные фуры, на которых работали втроем. Применяли и смешивали разные техники росписи, технологии, действовали смело, местами даже очень. Было по-настоящему круто. Думаю, что многое почерпнул для себя.

Все 11 фур ребята расписали со всех четырех сторон. Георгий Титунин пишет, что у него «мурашки» от масштабности этого проекта.

Что известно о цирке Демидовых

Цирк Демидовых гастролирует по России несколько лет, он показывал свои программы и в Барнауле. В 2015 году, например, прославился нестандартной рекламой — вечерами от места его стоянки в небо светили огромные прожекторы.

Многие барнаульцы видели из окон своих домов лучи света, и какое-то время задавались вопросом, откуда они. Некоторые подумали, что это НЛО.

Цирком управляет семья — Алексей и Татьяна Демидовы, сообщает сайт circuses.su. Сами они не артисты, «люди около искусства». Демидовы организуют гастроли и собирают труппу. В цирке выступают артисты из разных стран, в том числе из Кении и Сирии.

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