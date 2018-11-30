Барнаульские художники расписали огромные фуры для известного гастролирующего цирка

Художник написал, что для него это был очень интересный опыт.
Георгий Титунин,
художник аэрограф:
Огромные фуры, на которых работали втроем. Применяли и смешивали разные техники росписи, технологии, действовали смело, местами даже очень. Было по-настоящему круто. Думаю, что многое почерпнул для себя.
Все 11 фур ребята расписали со всех четырех сторон. Георгий Титунин пишет, что у него «мурашки» от масштабности этого проекта.
Что известно о цирке Демидовых
Цирк Демидовых гастролирует по России несколько лет, он показывал свои программы и в Барнауле. В 2015 году, например, прославился нестандартной рекламой — вечерами от места его стоянки в небо светили огромные прожекторы.
Многие барнаульцы видели из окон своих домов лучи света, и какое-то время задавались вопросом, откуда они. Некоторые подумали, что это НЛО.
Цирком управляет семья — Алексей и Татьяна Демидовы, сообщает сайт circuses.su. Сами они не артисты, «люди около искусства». Демидовы организуют гастроли и собирают труппу. В цирке выступают артисты из разных стран, в том числе из Кении и Сирии.