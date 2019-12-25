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Жизнь

Барнаульские католики переселились в спорное здание бывшей аптеки

Местный приход Римско-Католической церкви начал обживать здание бывшей барнаульской аптеки на Ленина, 44. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии внутреннего убранства помещений, где уже весят кресты.

В здание бывшей аптеки въехали католики.
В здание бывшей аптеки въехали католики.
https://vk.com/barneos22, Леонид Хомутов, surovy_mag

Как сообщалось ранее, строение в центре Барнаула, вокруг которого не утихали споры более 25 лет, передадут католикам 18 декабря.

До этого момента городские власти то отдавали здание, то возвращали.

Первое решение о передаче здания датируется 1993 годом. Тогда, краевой центр «Наследие», который распоряжался памятниками культуры, отказался это сделать. В начале 2018 года католики начали второе разбирательство в арбитражном суде, но проиграли его.

Позже мэрия приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.

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