Барнаульские католики переселились в спорное здание бывшей аптеки

Как сообщалось ранее, строение в центре Барнаула, вокруг которого не утихали споры более 25 лет, передадут католикам 18 декабря.
До этого момента городские власти то отдавали здание, то возвращали.
Первое решение о передаче здания датируется 1993 годом. Тогда, краевой центр «Наследие», который распоряжался памятниками культуры, отказался это сделать. В начале 2018 года католики начали второе разбирательство в арбитражном суде, но проиграли его.
Позже мэрия приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.