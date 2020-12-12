Барнаульские коммунальщики всю ночь устраняли аварию на водопроводе

12 декабря в 05.00 коммунальщики завершили аварийные работы на водопроводе на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна в Барнауле.

Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.

Все потребители начали получать воду.

Накануне примерно в 15:00 произошел выход воды на проезжую часть и тротуар.

Причиной коммунальной аварии стало повреждение водопроводной трубы диаметром 300 мм в районе дома № 10 по улице Солнечная Поляна.

Под отключение холодной воды попали 143 дома: 142 в частном секторе на территории микрорайона «Горский» по улице Горская (79−93, 160−220) и один многоквартирный дом по улице Горская, 1.

Также без воды остались 16 хозяйственных корпусов и административных зданий по проспекту Космонавтов и проездам Памятный и 9-й Заводской.