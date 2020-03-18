Барнаульские ритейлеры показали запасы еды на всякий случай

Барнаульские ритейлеры прокомментировали повышенный спрос на продукты, сообщает мэрия Барнаула в своем Instagram .

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространилась информация о дефиците на некоторые группы товаров в магазинах Барнаула.

В связи с этим городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда прояснил ситуацию.

«В торговых сетях определен график завоза продукции, который сложился исходя из анализа стабильного потребительского спроса. График регулируется под определенные праздники, к примеру, в преддверии Нового года ритейлеры заблаговременно нанимают дополнительный персонал для оперативной выкладки товара, продукты завозят чаще и в большем объеме», — пояснили в комитете.

Отмечается, что в торговых сетях действительно есть некоторый повышенный спрос, но его нельзя назвать критическим или ажиотажным.

«Запаса продуктов на складах достаточно, просто его не всегда сразу успевают выложить штатные сотрудники», — добавили в комитете.

Консервы. pixabay.com

Самые крупные ритейлеры, среди которых «Мария-Ра», «Ашан», METRO заверили, что продукции на складах хватит как минимум на два месяца.

Также ритейлеры заверили, что цены в период некоторого повышенного спроса останутся на прежнем уровне.

Барнаульцев просят не приобретать продукты питания в большом объеме и помнить о сроках годности.

Ранее в Сибири зафиксировали рост спроса на консервы, крупы, сахар и муку. Во всех регионах СФО заверили, что запасов достаточно.

Напомним, органам управления АПК в российских регионах поручено обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца.