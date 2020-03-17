В Сибири зафиксировали рост спроса на консервы, крупы и сахар

Рост спроса на продукты в связи с ситуацией с распространением коронавируса зафиксировали в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Между тем, власти этого региона, как и других сибирских субъектов, просят умерить панику и не устраивать ажиотаж в магазинах.

«В оптовой и розничной торговле, начиная с прошедших выходных, фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены», — рассказали в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Отмечается, что поставки товаров в магазины осуществляются своевременно, работают они в обычном режиме.

В правительстве региона успокаивают жителей тем, что «объективных оснований для ажиотажного спроса на продукты питания и товары народного потребления не существует».

В Омской области с подобным заявлением 17 марта выступил крупный ритейлер Виктор Шкуренко, пишет Om1.ru. Он отметил, что на складах его компании дефицита продуктов не наблюдается.

Ранее власти региона обратились к жителям с просьбой не создавать ажиотаж и запасаться продуктами разумно, помня о сроке годности.

«Коммунизм закончился в 90-е, в рыночной экономике в условиях ее слабого роста мы столкнулись с кризисом перепроизводства. Наверное, этот факт должен согреть душу слишком беспокойным гражданам», — написал бизнесмен, добавив, что запасов хватит на 1,5 месяца.

Правительство Новосибирской области также заявляет об отсутствии предпосылок для дефицита продовольствия. По информации крупных ритейлеров, ситуация — штатная, товарный запас — нормирован.

«Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудникам магазинов поручили предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга.

Сахар. CC0

Напомним, ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил в двухдневный срок создать в регионах штабы, которые будут постоянно анализировать ситуацию и цены на продукцию в торговых сетях.

Органам управления АПК в российских регионах поручено обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца.

В Минпромторге также призвали россиян грамотно и рационально подходить к покупке продуктов. В ведомстве рассказали, что пустые полки говорят не о дефиците товара, а о том, что его выкладка происходит в соответствии с определенным циклом.

В министерстве заверили, что не стоит ожидать закрытия магазинов и дефицита продуктов из-за распространения коронавируса.

Примечательно, что накануне торговые сети начали получать уведомления от производителей о том, что в ближайшее время они повысят закупочные цены на 15%. Причина — неблагоприятная макроэкономическая ситуация и пандемия коронавируса.