Барнаульские спасатели показали, как в тяжеленной экипировке бегают на 24 этаж

В Барнауле среди пожарных прошли необычные соревнования «Вертикальный вызов» — спасатели совершали скоростной подъем по лестнице жилого дома.

Участники на скорость поднимаются по маршевой лестнице на 24 этаж. При этом спасатель находится в специальной экипировке, которая весит порядка 20 кг.

Экипировка газодымозащитников включает в себя боевую одежду пожарного, пожарный пояс и карабин, шлем, подшлемник, специальную обувь и перчатки, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и спасательное устройство.

По команде участник, подключенный к дыхательному аппарату, бежит по лестнице по обозначенному маршруту.

Упражнение считается выполненным при условии, что боец пересек финишную линию на 24 этаже.

Лучшей стала команда 1 пожарно-спасательного отряда. Второе место заняла специализированная пожарно-спасательная часть. Третье место — у команды спецуправления федеральной противопожарной службы № 36 МЧС России.

Соревнования посвящены памяти Героя России генерала армии Евгения Зиничева.