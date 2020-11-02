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Жизнь

Барнаульские власти нашли подходящий под ковидный госпиталь торговый центр

Оптимальным вариантом для размещения ковидного госпиталя власти считают «Посуда Центр». Об этом заявила начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

"Посуда Центр" по пр-ту Ленина, 154
"Посуда Центр" по пр-ту Ленина, 154
архив ЗАО Мастерская Рамазановой "Архисидек"

Члены рабочей группы, которую возглавляет глава Барнаула Вячеслав Франк, посмотрели 10 зданий, где можно было бы развернуть ковидный госпиталь.

Среди них был как «Геомаркет», так и строящийся торговый центр на пересечении ул. Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ и другие.

Необходимо, чтобы здание было одноэтажным, большим и с удобными подъездными путями, отмечают власти.

«Совместно с проектировщиками, Роспотребнадзором и представителями пожарной службы проанализировав объекты, мы пришли к выводу, что здание на проспекте Ленина, 154, которое в настоящее время занимает „Посуда Центр“, подходит оптимально. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после подготовки проектного решения», — сказала Вахлова.

Здание принадлежит компании «Союз», ее руководитель Владимир Отмашкин готов предоставить торговый центр под госпиталь.

Глава города попросил заняться как можно скорее начать переоборудование. Строители готовы зайти на объект и работать в три смены.

Также на строительной площадке будет работать штаб, который займется оперативным решением всех возникающих вопросов.

Ранее сообщалось, что под ковидный госпиталь начнут переоборудовать «Геомаркет», но позже выяснилось, что здание не походит. На его приспособление под госпиталь требовалось 100 млн рублей.

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