Барнаульские власти нашли подходящий под ковидный госпиталь торговый центр

Члены рабочей группы, которую возглавляет глава Барнаула Вячеслав Франк, посмотрели 10 зданий, где можно было бы развернуть ковидный госпиталь.

Среди них был как «Геомаркет», так и строящийся торговый центр на пересечении ул. Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ и другие.

Необходимо, чтобы здание было одноэтажным, большим и с удобными подъездными путями, отмечают власти.

«Совместно с проектировщиками, Роспотребнадзором и представителями пожарной службы проанализировав объекты, мы пришли к выводу, что здание на проспекте Ленина, 154, которое в настоящее время занимает „Посуда Центр“, подходит оптимально. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после подготовки проектного решения», — сказала Вахлова.