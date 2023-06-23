Барнаульских школьников устраивают на пивоваренный завод на летнюю подработку

Около 15 предприятий Барнаула готовы принять школьников на летнюю подработку. Среди них - пивоваренный и станкостроительный заводы, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Школьников устраивают на подработку на пивоваренный завод в Барнауле.

Школьников особенно ждут во время летних отпусков. Им готовы поручить посильные возрасту обязанности, обучить простой работе и доверить мелкие, но ответственные задания, которые не вредят здоровью.

В общей сложности предприятия приняли уже 100 ребят. Подростки трудятся на разных участках станкостроительного завода, завода механических прессов, БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика и других промышленных площадках.

В следующем месяце к списку работодателей планирует присоединиться Барнаульский молочный комбинат.

С 2011 года школьников также приглашают на пивоваренный завод. В июне здесь работает 30 ребят, а за лето завод примет 120 учеников.

Дети по-разному воспринимают подработку. Кто-то хочет повысить компетенцию в области химии, работая в лаборатории, а кто-то копит на новый телефон.

Ранее три выпускника из Барнаула получили 100 баллов на ЕГЭ по истории.