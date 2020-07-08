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Жизнь

Барнаульским ораторам запретили читать стихи перед краевой администрацией

Вечером 7 июля на площади Советов у памятника Ленина должен был состояться флешмоб по чтению стихов. Организовывал его барнаульский клуб ораторского искусства и мастерства. Но полиция вынесла предупреждение руководителю клуба, расценив флешмоб как «массовое мероприятие».

Чтение у памятника Ленина
Чтение у памятника Ленина
Предоставлено Андреем Шишмаревым

Как рассказал руководитель клуба Андрей Шишмарев, из полиции ему позвонили буквально за три минуты до начала.

«Сказали, что ждут меня, чтобы вручить административное предупреждение», — сообщил он.

После этого Шишмарев принял решение не доводить ситуацию до административных штрафов и отменить флешмоб. «Деньги у нас не лишние», — сказал он.

По задумке, стихи перед на площади Советов должны были прочитать участники клуба, а потом — любой желающий, кто хотел бы попробовать свои силы в публичном выступлении.

Всего к началу флешмоба у памятника Ленину собрались около десяти человек.

Андрей полагает, что такой интерес у полиции флешмоб вызвал из-за рекорда заболеваемости COVID-19. Напомним, 7 июля в крае выявили 171 случай заражения, 102 инфицированных из них — в Барнауле.

Не исключено, что в связи с этим в крае будут ужесточены ограничения, призванные стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Клуб ораторского мастерства теперь планирует провести флешмоб позднее, когда наладится эпидемиологическая ситуация.

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