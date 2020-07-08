Барнаульским ораторам запретили читать стихи перед краевой администрацией

Вечером 7 июля на площади Советов у памятника Ленина должен был состояться флешмоб по чтению стихов. Организовывал его барнаульский клуб ораторского искусства и мастерства. Но полиция вынесла предупреждение руководителю клуба, расценив флешмоб как «массовое мероприятие».

Как рассказал руководитель клуба Андрей Шишмарев, из полиции ему позвонили буквально за три минуты до начала.

«Сказали, что ждут меня, чтобы вручить административное предупреждение», — сообщил он.

После этого Шишмарев принял решение не доводить ситуацию до административных штрафов и отменить флешмоб. «Деньги у нас не лишние», — сказал он.

По задумке, стихи перед на площади Советов должны были прочитать участники клуба, а потом — любой желающий, кто хотел бы попробовать свои силы в публичном выступлении.

Всего к началу флешмоба у памятника Ленину собрались около десяти человек.

Андрей полагает, что такой интерес у полиции флешмоб вызвал из-за рекорда заболеваемости COVID-19. Напомним, 7 июля в крае выявили 171 случай заражения, 102 инфицированных из них — в Барнауле.

Не исключено, что в связи с этим в крае будут ужесточены ограничения, призванные стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Клуб ораторского мастерства теперь планирует провести флешмоб позднее, когда наладится эпидемиологическая ситуация.