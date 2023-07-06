6 июля
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Жизнь

Барнаульский автовокзал окончательно проиграл спор и лишился площади перед зданием

Барнаульский автовокзал окончательно проиграл спор за площадь для парковки и маневров, находящуюся перед зданием, сообщает "Банкфакс".

Барнаульский автовокзал.
Барнаульский автовокзал.
Олег Богданов

За какой участок шел спор

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы "Барнаульского автовокзала" на решения нижестоящих инстанций в судебном споре с Алтайкрайимуществом за право арендовать землю.

Спорным участком стала территория почти в 7 тыс. кв. м. перед входом в автовокзал. Площадь использовали для платной парковки и маневров междугородних автобусов.

Автовокзал получил землю в аренду в 2012 году, а в 2017 в продлении пользования отказали.

Барнаульский автовокзал.
Барнаульский автовокзал.
Олег Богданов

Почему автовокзал лишился площади

Altapress.ru еще в 2019 году подробно рассказывал о причинах отказа автовокзалу в аренде и почему такое решение считают незаконным.

Алтайкрайимущество уточняло, что отказывает в аренде, потому что использование участка не соответствует его техническим характеристикам и назначению территории общего пользования.

Одним из аргументов также стало объяснение, что "Барнаульский автовокзал" незаконно использует площадь как платную автостоянку. Притом, что землю, ставшую предметом спора, относят к участкам общего пользования.

"Барнаульский автовокзал" был не согласен, но суд оказался не на их стороне еще в 2020 году.

В 2020 году речь шла о последних судебных заседаниях по земельному спору между предприятием «Барнаульский автовокзал» и Алтайкрайимуществом.

Барнаульский автовокзал.
Барнаульский автовокзал.
Олег Богданов

Проигрыш в Верховном суде

Однако "Барнаульский автовокзал" продолжал подавать апелляции. Так, в 2022 году Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска, и фирма подала апелляцию. В ноябре суд оставил ее без удовлетворения.

Тогда "Автовокзал" обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, но и там организации не повезло.

Наконец в апреле 2023 года представители фирмы подали жалобу в Верховный суд. В июле стало известно, что и он вынес решение не в пользу "Барнаульского автовокзала".

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