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Жизнь

Барнаульский дизайнер Данил Снитко похвастался дочерью, снявшейся в кино с «мушкетером» Смеховым

Барнаульский дизайнер Данил Снитко, ныне руководящий агентством «Два слова: бренд-консалтинг», на днях рассказал о своей дочке, которая в прошлом году снималась в кино в Горном Алтае. Теперь в открытом доступе появился трейлер нового фильма.

Данил Снитко.
Данил Снитко.
altapress.ru

Фильм называется «Земля Эльзы». Снитко рассказал, что когда его дочь утвердили вна роль, они почти месяц провели в Горном Алтае на съемках, о которых нельзя были сильно распространяться.

В основе фильма — пьеса уральского драматурга Ярославы Пулинович, за которую с удовольствием берутся многие театры страны, в том числе и Алтайский краевой театр драмы.

Как в прошлом году сообщал «Вечерний Барнаул», в качестве локации Алтай был выбран сразу. По мнению съемочной группы, эти места современный кинематограф незаслуженно обходит стороной.

К тому же так совпало, что художник-постановщик кинокартины Денис Бауэр (на его счету работа над такими фильмами, как «Ледокол», «Саранча», «Синдром дракона») в прошлом — житель Барнаула. Поэтому процесс съемок на территории города проходил при его активном участии.

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