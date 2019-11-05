Барнаульские хоккеисты решили спасти погибающую в зоомагазине енотиху Софу

Хоккейный клуб « Динамо-Алтай » собирается выкупить из зоомагазина самку енота по кличке Софа. Внимание к животному, находящемуся в стесненных условиях, привлекли неравнодушные барнаульцы. Спортсмены, у которых теперь енот-талисман, не смогли остаться в стороне от этой истории.

О несчастной енотихе, живущей в зоомагазине в маленькой клетке, рассказал в соцсетях барнаульский фитнес-тренер Сергей Головин.

Он написал, что подвижному зверьку слишком тесно в таких условиях, поэтому животное только лежит и прикрывает мордашку лапками от постоянно горящей над ним лампой.

35 тыс. рублей для выкупа енота нашлись быстро: 17,4 тыс. собрали неравнодушные барнаульцы, сообщил Сергей, остальные — пожертвовал ХК «Динамо-Алтай».

Как рассказал altapress.ru директор клуба Руслан Чайкин, выделенные деньги — из внебюджетного фонда. Их перевел один из спонсоров, которого тоже тронула история про несчастное животное.

Енот в барнаульском зоомагазине. Сергей Головин , https://vk.com/barneos22

Руслан Чайкин,

директор хоккейного клуба «Динамо-Алтай»:

В зоомагазине я увидел енота в сентябре и уже тогда появилась мысль о том, чтоб его выкупить, но сделать это не удалось. Хочу сказать, что в тот момент Софа была еще в нормальном состоянии. Сейчас у нее очень болезненный и страдающий вид. Уже завтра мы поедем ее выкупать.

Какие условия нужны для енота?

На первых порах приютить Софочку готов Барнаульский зоопарк. Неделю ей придется провести на карантине, это необходимо для того, чтобы убедиться, что животное ничем не болеет.

Затем енота запустят в специальный вольер.

Как рассказал Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка, просторное помещение для енотов в прошлом году построила компания «Котлоснаб», взявшая под патронаж этих милых зверьков. Здесь уже живет парочка енотов. В зоопарке считают, что новой соседке они будут только рады.

Енот. vk.com/dgugroup

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Главная проблема всех зоомагазинов — это нахождение животных в стесненных условиях. Практика показывает: длительное прибывание в маленьких клетках приводит к необратимым последствиям. Животные начинают наносить себе увечья и в итоге погибают. Как живет несчастная енотиха в барнаульском магазине — это просто катастрофа. Площадь вольера для нее должна быть не менее 30 кв. метров.

Пока Софа будет жить в Барнаульском зоопарке, ХК «Динамо-Алтай» возьмет над ней опеку. Сейчас в клубе прорабатывают возможность создание для нее отдельного вольера во Дворце спорта «Титов-Арена», где бы Софа чувствовала себя как дома.

Если все-таки хоккеисты решат приютить ее у себя, зоопарк готов им всячески помочь. Главное, чтобы несчастному зверьку было комфортно.

Как у хоккеистов появился енот-талисман?

В конце лета у команды «Динамо-Алтай» появился новый символ. Быка Симона, который много лет развлекал публику, с почестями отправили на пенсию. На смену ему пришел Енот Крага.

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

Придумал нового маскота барнаульский пенсионер и большой любитель игры с шайбой Сергей Старыгин.

«По началу я склонялся к коту манулу, — рассказал он altapress.ru. — Но потом решил посмотреть другие варианты. Понял, что енота в качестве талисмана у хоккеистов почти нет, так что у нас будет эксклюзив. Сам набросал эскиз, попросил знакомую художницу его красиво раскрасить. Так и родился Крага».

Новому маскоту дали почетный номер 22. А его создателю вручили игровой хоккейный свитер, как у всех игроков «Динамо-Алтай».