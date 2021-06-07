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Жизнь

Барнаульский магазин ввел скидки для покупателей, привитых от ковида

Барнаульский магазин «Гамма Ткани» предложил скидку 10% на товары всем покупателям, которые поставили вакцину от COVID-19. На необычную акцию обратил внимание «Вечерний Барнаул».

Прививка. Вакцинация.
Прививка. Вакцинация.
СС0

Издание опубликовало в Instagram фото с объявлением, согласно которому каждый покупатель, привитый от COVID-19, может получить в магазине «Гамма Ткани» дополнительную скидку 10% на любую ткань.

Для этого покупателю нужно только показать прививочный сертификат или справку о вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что жители Советского района не могут лечь в стационар ЦРБ без прививки от коронавируса. Такое указание дал главврач учреждения.

Главврач Новоалтайской городской больницы также резко высказался о вакцинации. «Осень покажет, где окажутся те, кто не привился сейчас. Я никого не пугаю, но мы вас ждем!», — заявил Константин Федорюк.

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