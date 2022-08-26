Барнаульский мастер стал лучшим гончаром России среди мужчин

В номинации «Гончарное дело» соревновались 40 мастеров, и Бывших обошел их всех.
Неделю гончары выполняли разные задания. Например, должны были за час слепить из трех килограммов глины как можно больше маленьких кувшинов.
Лучший гончар в России.
Скриншот из выпуска «Вести Алтай».
Михаил Бывших сделал втрое больше, чем остальные — 140 штук. Это принесло ему победу.
Напомним, на «Празднике топора» ремесленник выигрывал во второй раз.
Ранее мы рассказали о другом барнаульском умельце, который делает миллионы на NFT-рисунках.