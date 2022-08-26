26 августа
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Жизнь

Барнаульский мастер стал лучшим гончаром России среди мужчин

Гончар из Барнаула Михаил Бывших победил на международном фестивале народных ремесел «Праздник топора», передает «Вести Алтай».

Лучший гончар в России.
Лучший гончар в России.
Скриншот из выпуска "Вести Алтай".

В номинации «Гончарное дело» соревновались 40 мастеров, и Бывших обошел их всех.

Неделю гончары выполняли разные задания. Например, должны были за час слепить из трех килограммов глины как можно больше маленьких кувшинов.

Лучший гончар в России.
Лучший гончар в России.
Скриншот из выпуска «Вести Алтай».

Михаил Бывших сделал втрое больше, чем остальные — 140 штук. Это принесло ему победу.

Напомним, на «Празднике топора» ремесленник выигрывал во второй раз.

Ранее мы рассказали о другом барнаульском умельце, который делает миллионы на NFT-рисунках.

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