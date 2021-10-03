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Жизнь

Барнаульский оппозиционер Виктор Рау вместе с внуком тайно мигрировал в Грузию

Оппозиционер Виктор Рау в воскресенье днем, 3 октября, на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что покинул Россию и уже находится в Грузии.

Виктор Рау.
Виктор Рау.
Стас Хазиев

Причину покинуть Россию оппозиционер объяснил уголовными делами и постановкой внука на учет.

«В связи с тем, что на меня возбудили уголовные дела и внука Мирона поставили на учет в отдел полиции из-за моей оппозиционной деятельности, я принял непростое решение и мигрировал с Мироном из России <…> Мигрировал окольными путями, опасаясь преследования и задержания <…> Добрался до Тбилиси», — написал Рау.

Он подчеркнул, что мог бы посидеть в тюрьме за Россию, но вот сейчас не видит в этом смысл.

«Я еще вернусь!!!» — пообещал товарищам барнаульский, а ныне уже грузинский оппозиционер.

Напомним, в марте 2021 года активиста арестовали за одиночный пикет и внука с плакатом к приезду премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Алтайский краевой суд отменил решение избирательной комиссии о регистрации Рау кандидатом на выборы в Госдуму.

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