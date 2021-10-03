Барнаульский оппозиционер Виктор Рау вместе с внуком тайно мигрировал в Грузию

Причину покинуть Россию оппозиционер объяснил уголовными делами и постановкой внука на учет.
«В связи с тем, что на меня возбудили уголовные дела и внука Мирона поставили на учет в отдел полиции из-за моей оппозиционной деятельности, я принял непростое решение и мигрировал с Мироном из России <…> Мигрировал окольными путями, опасаясь преследования и задержания <…> Добрался до Тбилиси», — написал Рау.
Он подчеркнул, что мог бы посидеть в тюрьме за Россию, но вот сейчас не видит в этом смысл.
«Я еще вернусь!!!» — пообещал товарищам барнаульский, а ныне уже грузинский оппозиционер.
Напомним, в марте 2021 года активиста арестовали за одиночный пикет и внука с плакатом к приезду премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее Алтайский краевой суд отменил решение избирательной комиссии о регистрации Рау кандидатом на выборы в Госдуму.