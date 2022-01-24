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Жизнь

Барнаульский предприниматель продает дорогой теплоход, который восстановил собственными руками

В краевой столице за 30 млн рублей выставили на продажу теплоход Ярославец Р-376У. Длина судна с красивым и гордым названием «Кондор-1» составляет 21 м, пассажировместимость — 12 человек. В комплекте с теплоходом идут собственная «заправка» и понтонный причал. Подробности — в материале altapress.ru.

В Барнауле за 30 млн рублей продается теплоход "Кондор-1".
В Барнауле за 30 млн рублей продается теплоход "Кондор-1".
Water.drom.ru.

Теплоход принадлежит предпринимателю Сергею Банникову. Бизнесмен приобрел его в 2008 году в поселке Гоньба. Бизнесмен признался, что когда покупал судно, то еще плохо представлял, сколько труда придется в него вложить.

В 2009-м «Кондор-1» получил новую жизнь. Его практически заново отстроили. Бизнесмен признается: вложить в теплоход пришлось несколько десятков миллионов рублей, но оно того стоило.

«Сначала судно „переварили“ и полностью поменяли днище, для этого теплоход поднимали на штапеля. После этого я отремонтировал моторный отсек, рубку, камбуз и т. д. Даже мебель на теплоходе сделана на заказ. Если рассказывать подробно, дня не хватит», — поделился Сергей Банников.

В Барнауле за 30 млн рублей продается теплоход &quot;Кондор-1&quot;.
В Барнауле за 30 млн рублей продается теплоход «Кондор-1».
Water.drom.ru.

В моторном отсеке «Кондора-1» теперь бьется алтайское «сердце». На теплоход установили современный дизельный двигатель, сделанный на Алтайском моторном заводе.

К слову, теплоходом уже заинтересовались в столице. Буквально накануне разговора с нами с Сергеем связывался житель Москвы. Мужчина купил себе такого же «Ярославца» и теперь размышляет, как его довести до ума.

По словам Банникова, москвич был очарован «Кондором-1». Он намерен приехать в Барнаул, чтобы перенять опыт алтайского бизнесмена.

В Барнауле за 30 млн рублей продается теплоход &quot;Кондор-1&quot;.
В Барнауле за 30 млн рублей продается теплоход «Кондор-1».
Water.drom.ru.

«Я ему сказал: прилетайте, все покажу и подробно расскажу, иначе ведь целую книгу придется писать», — шутит бизнесмен.

Сейчас теплоход «Кондор-1» на зимней «стоянке» в ожидании весны и навигации 2022 года.

О том, как возрождался старый «Кондор-1», где он путешествовал и почему владелец, скрепя сердце, все же решился передать его новому хозяину — читайте в ближайшее время на altapress.ru.

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