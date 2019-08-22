Барнаульский предприниматель выручил на «черном обнале» 3 млн рублей

С ноября 2010 по январь 2013 года бизнесмен руководил двумя фирмами, которые не имели лицензии на осуществление банковских операций. У предпринимателя был умысел на обналичивание денежных средств.
По версии следствия, для этого он подыскал предприятия и по мере поступления от них заявок о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы, на безналичные деньги приобретал товар. В последующем продавал его за наличность.
На расчетные счета его компаний от клиентов в общей сумме поступило более 35 млн рублей, с которых предприниматель взимал 9% вознаграждения.
Вину бизнесмен признал в полном объеме. На его автомобиль наложили арест, а материалы уголовного дела передали в суд.