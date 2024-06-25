Барнаульский ученый открыл новые методы борьбы с иммунными заболеваниями и старением

В новом исследовании антиоксидантов ученый научной школы профессора С. А. Безносюка из АлтГУ Андрей Рябых нашел способ защитить клетки от повреждений и болезней. Это открытие может привести к созданию новых лекарств, которые помогут людям сохранять здоровье и молодость. Подробности о работе алтайского исследователя, читайте в нашем материале.

Антиоксиданты под микроскопом

Исследование Андрея Рябых фокусируется на антиоксидантах — молекулах, которые оберегают клетки от агрессивного воздействия свободных радикалов. Последние могут вызвать окислительный стресс, при котором клетки переполняются активными формами кислорода и не могут с ними справиться. А это их повреждает и может стать причиной различных заболеваний. Антиоксиданты играют ключевую роль, нейтрализуя эти угрозы и поддерживая здоровье клеток.

«Основным методом исследования стало использование компьютерного моделирования для предсказания антиоксидантной активности, что значительно ускоряет процесс разработки новых лекарственных средств», – комментирует ученый.

Андрей Рябых. Из личного архива.

Безопасные опыты

Компьютерное моделирование в химии можно сравнить с продвинутым калькулятором. С его помощью можно понять, как молекулы ведут себя и какие реакции образуют. Это помогает ученым предсказывать результаты экспериментов, не проводя их на самом деле, что экономит время и деньги.

Также это дает возможность исследовать реакции, которые могут быть слишком опасными или сложными для выполнения в лаборатории.

В исследовании Андрея Рябых компьютерное моделирование сыграло ключевую роль. Этот способ позволил анализировать сложные химические процессы на молекулярном уровне и показать, как те или иные молекулы реагируют с опасными частицами в клетках.

Моделирование показало, как различные ионы металлов влияют на антиоксидантную активность, что важно для разработки новых лекарственных препаратов.

Микроскоп. Ученый. Исследование. unsplash.com

Молекулярные защитники в действии

Исследование нашего ученого было направлено на анализ действия ферментов, известных как супероксиддисмутазы, которые защищают клетки от окислительного стресса.

Это ферменты-защитники, которые превращают опасные частицы, повреждающие клетки, в менее вредные вещества, такие как кислород и пороксид водорода. Нейтрализацией пероксида водорода занимаются уже другие антиоксидантные ферменты.

Андрей Рябых изучил три разновидности супероксиддисмутаз, чтобы выяснить, как различные ионы металлов влияют на их функционирование:

медно-цинковую (есть ионы меди Cu2+ и цинка Zn2+);

марганцевую (есть ион марганца Mn3+);

железную (есть ион железа Fe3+).

Фармацевт достает упаковку лекарства. Источник: ru.freepik.com, автор aleksandarlittlewolf.

С помощью компьютерного моделирования он стремился показать, какие ферменты наиболее эффективно защищают клетки. Определил влияние и средства обезвреживания «плохих» частиц, что открыло путь к новым методам в медицине.

Эти открытия могут помочь в разработке лекарств, которые будут нацелены на конкретные типы супероксиддисмутаз, делая их более эффективными в борьбе с окислительным стрессом.

«Исследовав эти природные антиоксидантные системы методами компьютерного моделирования и сравнив результаты моделирования с экспериментальными значениями интересующих характеристик, можно создать и отработать модели предсказаний антиоксидантной активности других молекулярных систем теми же методами квантовой химии», – отмечает ученый.

Лекарства. СС0

В борьбе за здоровье

Антиоксиданты широко применяются в медицине благодаря своим защитным свойствам. Они используются для уменьшения вероятности возникновения рака, поддержания здоровья при нейродегенеративных заболеваниях (болезни Альцгеймера и Паркинсона) и сердечнососудистых проблемах, включая сердечную недостаточность и инсульт.

В качестве примеров антиоксидантных средств можно назвать ацетил-глутатион, известный своей мощной антиоксидантной активностью, карнозин, который помогает замедлить процессы старения на клеточном уровне, и коэнзим Q10, который способствует сохранению энергии и молодости кожи.

«Результаты этого фундаментального исследования могут применяться для создания теоретической базы для дизайна веществ с антиоксидантной активностью.

Эти модели могут применяться для целенаправленного создания антиоксидантов, способных устранять эти свободные радикалы. Например, в медицине для создания лекарств с антиоксидантной активностью, а также для защиты материалов от преждевременного окисления», – комментирует ученый.

Екатерина Базарнова.

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