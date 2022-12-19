19 декабря
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Жизнь

«Барнаульский завод котельного оборудования» присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Очный отбор ООО «НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» для участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 13 декабря на предприятии.

Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Отметим, что компания производит котельное и энергетическое оборудование, а также запасные части к нему. Кроме того, завод оказывает комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам.

В ходе проведения мероприятий по вовлечению и отбору компании в нацпроект представители Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края сообщили сотрудникам о целях и задачах нацпроекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также презентовали результаты работы проекта на аналогичных предприятиях региона.

В ходе очного отбора директор по производству Роман Родионов провел для экспертов РЦК ознакомительный осмотр производственной площадки, рассказал о ее истории и планах развития, а также заявил о готовность к последующим улучшениям с экспертами национального проекта.

В ходе совещания, где проводилась презентация национального проекта, сотрудники предприятия также проявили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта.

В самое ближайшее время специалисты компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций приступят к работе по выстраиванию производственной системы. Параллельно будет организован проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений, а также подготовлены внутренние тренеры из числа сотрудников для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам предприятия.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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