«Барнаульский завод котельного оборудования» присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Очный отбор ООО «НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» для участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 13 декабря на предприятии.

Отметим, что компания производит котельное и энергетическое оборудование, а также запасные части к нему. Кроме того, завод оказывает комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам.

В ходе проведения мероприятий по вовлечению и отбору компании в нацпроект представители Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края сообщили сотрудникам о целях и задачах нацпроекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также презентовали результаты работы проекта на аналогичных предприятиях региона.

В ходе очного отбора директор по производству Роман Родионов провел для экспертов РЦК ознакомительный осмотр производственной площадки, рассказал о ее истории и планах развития, а также заявил о готовность к последующим улучшениям с экспертами национального проекта.

В ходе совещания, где проводилась презентация национального проекта, сотрудники предприятия также проявили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта.

В самое ближайшее время специалисты компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций приступят к работе по выстраиванию производственной системы. Параллельно будет организован проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений, а также подготовлены внутренние тренеры из числа сотрудников для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам предприятия.