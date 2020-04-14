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Жизнь

Барнаульский завод срочно начал искать работников на гособоронзаказы

Алтайский завод механических прессов срочно ищет квалифицированные кадры. Об этом сообщили в краевом управлении по труду и занятости населения. На предприятии в последнее время увеличились объемы производства по гособоронзаказу.

Завод механических прессов.
Завод механических прессов.
bzmp.ru

Заводу срочно требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, термисты, станочники, слесари-ремонтники, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, механики — всего более 25 вакансий.

По словам начальника отдела кадров предприятия, в период ограничительных мер завод продолжает работать и более того, открылся большой цех по производству колесных дисков. Увеличилось производство по гособоронзаказу.

«На сегодняшний день мы готовы принять на имеющиеся вакансии более 30 человек, рассматриваем все кандидатуры. Собеседование с соискателями проводим как дистанционно, так и лично с соблюдением всех санитарных норм безопасности», — добавила начальник отдела кадров Татьяна Мочалова.

Соискателям предлагают зарплату в среднем от 25 до 35 тысяч рублей, по отдельным вакансиям, как например, токарь — до 50 тысяч рублей. Рабочим предоставляется медицинское обслуживание, компенсация питания, возможность проживания и 50% возмещение стоимости проезда для иногородних жителей.

Сведения о свободных рабочих местах можно найти в базе вакансий «Работа в России» и на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

Ранее altapress.ru писал, что более 25 тыс. сотрудников крупных и средних предприятий Алтайского края официально вышли на рабочие места. Речь идет о 50 компаниях различного профиля, которые на данный момент задействовали от нескольких десятков до 100% персонала.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 апреля подписал постановление, которым расширил список разрешенных видов деятельности.

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