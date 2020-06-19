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Жизнь

Барнаульский зоопарк опубликовал видео с малышами-пантерами

Барнаульский зоопарк впервые показал видео с двумя недавно родившимися пантерами. На кадрах котята сидят на траве и забавно пищат.

Черная пантера.
Черная пантера.
vk.com/zoo_22

«Знакомьтесь, две доченьки леопардов Сильвы и Маврика», — пишут в официальном сообществе «Лесной сказки» в ВК.

Днем ранее зоопарк опубликовал трогательные видео с маленькими носухами — зверьков поймали в кадр во время приема пищи.

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