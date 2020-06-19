Барнаульский зоопарк опубликовал видео с малышами-пантерами

«Знакомьтесь, две доченьки леопардов Сильвы и Маврика», — пишут в официальном сообществе «Лесной сказки» в ВК.
Днем ранее зоопарк опубликовал трогательные видео с маленькими носухами — зверьков поймали в кадр во время приема пищи.
Барнаульский зоопарк впервые показал видео с двумя недавно родившимися пантерами. На кадрах котята сидят на траве и забавно пищат.
«Знакомьтесь, две доченьки леопардов Сильвы и Маврика», — пишут в официальном сообществе «Лесной сказки» в ВК.
Днем ранее зоопарк опубликовал трогательные видео с маленькими носухами — зверьков поймали в кадр во время приема пищи.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter