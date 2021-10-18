Барнаульский зоопарк отменил концерт из-за лютующего ковида

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Алтайском крае администрация парка «Лесная сказка» решила отменить концерт, посвященный презентации гимна Барнаульского зоопарка.

День города в парке "Лесная сказка".

Как сообщили в официальной группе «Лесной сказки», гостей праздника не хотят подвергать риску заражения ковидом.

«Благодарим всех артистов, которые приняли участие в создании гимна и подготовке к концерту и всех желающих прийти на концерт», — отметили в сообщении.

Купленные билеты можно вернуть, обратившись в kassy.ru.

Ранее в Алтайском крае расширили перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. К списку добавились люди старше 60 лет, «хроники» и волонтеры.

За сутки, 17 октября, в регионе подтвердилось 369 новых случаев заболевания коронавирусом.