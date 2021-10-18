18 октября 0°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульский зоопарк отменил концерт из-за лютующего ковида

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Алтайском крае администрация парка «Лесная сказка» решила отменить концерт, посвященный презентации гимна Барнаульского зоопарка.

День города в парке "Лесная сказка".
День города в парке "Лесная сказка".
Ирина Пергаева

Как сообщили в официальной группе «Лесной сказки», гостей праздника не хотят подвергать риску заражения ковидом.

«Благодарим всех артистов, которые приняли участие в создании гимна и подготовке к концерту и всех желающих прийти на концерт», — отметили в сообщении.

Купленные билеты можно вернуть, обратившись в kassy.ru.

Ранее в Алтайском крае расширили перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. К списку добавились люди старше 60 лет, «хроники» и волонтеры.

За сутки, 17 октября, в регионе подтвердилось 369 новых случаев заболевания коронавирусом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость