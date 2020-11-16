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Жизнь

Барнаульский зоопарк посетила звездная гостья из Москвы

В воскресенье, 15 ноября, Барнаульский зоопарк посетила актриса и телеведущая Елена Старостина. О визите звезды сообщили работники зоопарка в социальных сетях.

Елена Старостина в Барнауле.
Елена Старостина в Барнауле.
https://vk.com/zoo_22

«Сегодня Барнаульский зоопарк посетила прекрасная гостья из Москвы — очаровательная, обворожительная, добрая, позитивная и неповторимая Елена Старостина», написали сотрудники в сообществе зоопарка.

Известно, что директор зоопарка Сергей Писарев познакомился с актрисой на съёмках передачи «Видели видео». «С первых минут стало ясно, что они „на одной волне“», — рассказывают сотрудники.

Для Старостиной провели индивидуальную экскурсию по зоопарку. Также Сергей Писарев показал гостье Барнаул и рассказал историю города.

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