Барнаульский зоопарк посетила звездная гостья из Москвы

«Сегодня Барнаульский зоопарк посетила прекрасная гостья из Москвы — очаровательная, обворожительная, добрая, позитивная и неповторимая Елена Старостина», написали сотрудники в сообществе зоопарка.
Известно, что директор зоопарка Сергей Писарев познакомился с актрисой на съёмках передачи «Видели видео». «С первых минут стало ясно, что они „на одной волне“», — рассказывают сотрудники.
Для Старостиной провели индивидуальную экскурсию по зоопарку. Также Сергей Писарев показал гостье Барнаул и рассказал историю города.