Барнаульский зоопарк приглашает на прогулку с тигрятами и львятами

В воскресенье, 3 января, в Барнаульском зоопарке проведут прогулку «с усатыми и полосатыми». Об этом сообщили сотрудники зоопарка в социальных сетях.

Как сообщает замдиректора зоопарка Александр Чеботарев, 3 января в 12:00 посетители смогут принять участие в прогулке с тигрятами и львятами, которые появились на свет весной 2020 года.

Гостям зоопарка советуют принести с собой сырую курицу. Птицей будут кормить как детенышей, так и взрослых особей.

«Одевайтесь теплее и приходите в гости», — пишут сотрудники зоопарка в соцсетях.

Ранее стало известно, что директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев заключил договор на покупку зебры, о которой давно мечтал. Приедет полосатое животное в Барнауле весной.