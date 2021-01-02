Барнаульский зоопарк приглашает на прогулку с тигрятами и львятами

Как сообщает замдиректора зоопарка Александр Чеботарев, 3 января в 12:00 посетители смогут принять участие в прогулке с тигрятами и львятами, которые появились на свет весной 2020 года.
Гостям зоопарка советуют принести с собой сырую курицу. Птицей будут кормить как детенышей, так и взрослых особей.
«Одевайтесь теплее и приходите в гости», — пишут сотрудники зоопарка в соцсетях.
Ранее стало известно, что директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев заключил договор на покупку зебры, о которой давно мечтал. Приедет полосатое животное в Барнауле весной.