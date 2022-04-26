Барнаульское предприятие присоединилось к акции «Доноры Донбассу»

Барнаульский единоросс организовал возможность сдать кровь сотрудникам своего предприятия.

— Барнаульский пивоваренный завод всегда поддерживал, поддерживает и будет поддерживать социальные и патриотические акции. Тем более, когда мы говорим о помощи людям, которые на протяжении восьми лет подвергаются ежедневным обстрелам и издевательствам. Мы просто не имеем морального права отвернуться от наших граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. И хотим любым возможным способом поддержать жителей Донбасса, — отметил депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Андрей Солодилов.

Представитель завода, член Общественной палаты города Барнаула Дмитрий Мавлютов отметил важность подобных мероприятий.

Дмитрий Мавлютов. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

— В это непростое время каждый вносит свой вклад в общее дело. Здорово, что председатель совета директоров завода Андрей Солодилов пригласил сотрудников БПЗ принять участие в этой акции. Кто-то из них уже не раз принимал участие в донорских акциях, а для кого-то — это первый опыт, который, как мы надеемся, будет продолжен. Мы рады использовать любую возможность для поддержки жителей ДНР и ЛНР, — рассказал представитель БПЗ Дмитрий Мавлютов.

Средства, полученные участниками акции за сдачу крови, сотрудники завода перечислят в качестве помощи ЛДНР.

Всероссийская акция «Доноры Донбассу». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Всероссийская акция «Доноры Донбассу». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Кстати, ранее партиец Андрей Солодилов организовал передачу гуманитарного груза для российских солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции. Всего в рамках народной акции «Подарок солдату» военнослужащим передали 45 коробок с предметами первой необходимости, средствами гигиены, продуктами питания и сладостями. Также специально для военнослужащих дети сотрудников Барнаульского пивоваренного завода подготовили рисунки с пожеланиями солдатам и офицерам здоровья и победы.