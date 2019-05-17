Барнаульской пенсионерке вернут квартиру, проданную без ее ведома

Апелляционная жалоба нового владельца квартиры не нашла поддержки в суде.
История эта началась еще летом 2016 года: пенсионерка обратилась в «Сибирскую народную казну» за получением займа.
Сама она рассказывала: деньги ей согласились дать только под залог квартиры. А по факту оформили договор купли-продажи жилья, объясняла Макарова. Хуже того, женщину убедили написать расписку о получении денег от продажи — в реальности же жилье она не продавала и продавать не хотела, и денег за него не получала.
Между тем, как утверждала пенсионерка, она успела вернуть «Сибирской народной казне» 385 тыс. рублей и еще не имела просрочки по займу, когда узнала, что у ее квартиры появился новый собственник. Иначе говоря, жилье было продано за ее спиной.
Руководитель МКК Роман Тюленев (теперь уже бывший: в декабре 2018 года он оставил свой пост) заявлял: никакого займа и в помине не было, Макарова изначально хотела продать свое жилье.
Галину Макарову поддержала «Ассоциация по защите прав заемщиков» — с ее помощью она обратилась с апелляционной жалобой в краевой суд.
Там решение вынесли в ее пользу: договор купли-продажи квартиры между Галиной Макаровой и Романом Тюленевым признали притворным, сделку — недействительной. Особо суд подчеркнул: денег за свою квартиру женщина не получала.
Однако к тому моменту Тюленев успел перепродать квартиру другому лицу, а на эту сделку решение краевого суда не распространялось. Новый собственник в глазах закона выглядел добросовестным приобретателем.
Адвокату «Ассоциации по защите прав заемщиков» Татьяне Паниной пришлось приложить немало усилий, чтобы в очередном судебном процессе доказать недобросовестность нового хозяина квартиры пенсионерки.
Октябрьский районный суд Барнаула полностью удовлетворил исковое заявление пенсионерки уже к новому собственнику и постановил изъять жилье из чужого владения.
«В 90% аналогичных случаях суды поддерживают другие требования», — прокомментировали в «Ассоциации по защите прав заемщиков».