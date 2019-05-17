Барнаульской пенсионерке вернут квартиру, проданную без ее ведома

Алтайский краевой суд подтвердил решение районного суда о возврате из чужого владения квартиры пенсионерки Галины Макаровой, сообщили в «Алтайской ассоциации по защите прав заемщиков». Жилья женщина лишилась после того, как взяла заем в микрокредитной компании (МКК) «Сибирская народная казна».

Апелляционная жалоба нового владельца квартиры не нашла поддержки в суде.

История эта началась еще летом 2016 года: пенсионерка обратилась в «Сибирскую народную казну» за получением займа.

Сама она рассказывала: деньги ей согласились дать только под залог квартиры. А по факту оформили договор купли-продажи жилья, объясняла Макарова. Хуже того, женщину убедили написать расписку о получении денег от продажи — в реальности же жилье она не продавала и продавать не хотела, и денег за него не получала.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

Между тем, как утверждала пенсионерка, она успела вернуть «Сибирской народной казне» 385 тыс. рублей и еще не имела просрочки по займу, когда узнала, что у ее квартиры появился новый собственник. Иначе говоря, жилье было продано за ее спиной.

Руководитель МКК Роман Тюленев (теперь уже бывший: в декабре 2018 года он оставил свой пост) заявлял: никакого займа и в помине не было, Макарова изначально хотела продать свое жилье.

В суде. Фото: altapress.ru.

Галину Макарову поддержала «Ассоциация по защите прав заемщиков» — с ее помощью она обратилась с апелляционной жалобой в краевой суд.

Там решение вынесли в ее пользу: договор купли-продажи квартиры между Галиной Макаровой и Романом Тюленевым признали притворным, сделку — недействительной. Особо суд подчеркнул: денег за свою квартиру женщина не получала.

Однако к тому моменту Тюленев успел перепродать квартиру другому лицу, а на эту сделку решение краевого суда не распространялось. Новый собственник в глазах закона выглядел добросовестным приобретателем.

Октябрьский районный суд Барнаула. Анастасия Корягина , altapress.ru

Адвокату «Ассоциации по защите прав заемщиков» Татьяне Паниной пришлось приложить немало усилий, чтобы в очередном судебном процессе доказать недобросовестность нового хозяина квартиры пенсионерки.

Октябрьский районный суд Барнаула полностью удовлетворил исковое заявление пенсионерки уже к новому собственнику и постановил изъять жилье из чужого владения.