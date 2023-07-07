Барнаульца оштрафовали за запуск дрона в городе

В апреле 2023 года житель Барнаула запустил беспилотник в районе ул. Солнечная Поляна.
Владелец дрона не согласовал с органами воздушного движения запуск БПЛА, не поставленного на госучет, - это и стало ошибкой.
Виновника оштрафовали по двум статьям кодекса об административных нарушениях на общую сумму 32 тыс. рублей.
Нарушитель уже оплатил штраф.
Ранее сообщалось, что к началу апреля в России остался единственный федеральный округ, ни в одном регионе которого не запрещены полеты гражданских беспилотников — Сибирский. Однако согласовывать их полет все-таки нужно.