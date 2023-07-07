7 июля
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Жизнь

Барнаульца оштрафовали за запуск дрона в городе

Владельца беспилотника в Барнауле оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

В апреле 2023 года житель Барнаула запустил беспилотник в районе ул. Солнечная Поляна.

Владелец дрона не согласовал с органами воздушного движения запуск БПЛА, не поставленного на госучет, - это и стало ошибкой.

Виновника оштрафовали по двум статьям кодекса об административных нарушениях на общую сумму 32 тыс. рублей.

Нарушитель уже оплатил штраф.

Ранее сообщалось, что к началу апреля в России остался единственный федеральный округ, ни в одном регионе которого не запрещены полеты гражданских беспилотников — Сибирский. Однако согласовывать их полет все-таки нужно.

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