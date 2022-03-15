Барнаульца посадили в колонию строгого режима за кражу 300 олимпийских рублей

49-летнего мужчину осудили за кражу трех олимпийских банкнот номиналом по 100 рублей, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

В правоохранительные органы обратился мужчина. Он рассказал, что находясь на остановочной платформе автовокзала, поругался с малознакомой девушкой.

Через некоторое время к нему подошли трое знакомых девушки для выяснения отношений с обидчиком. Один из мужчин, применив насилие, открыто похитил у гражданина 300 рублей.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Сразу после кражи он отправился в магазин и потратил украденные деньги на алкоголь.

Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим за подобные преступления.

Железнодорожный районный суд Барнаула признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее рубцовчанин получил срок 2 года условно за оказание небезопасных услуг — 18-летняя девушка, снимавшая у него квартиру, погибла от удара током.