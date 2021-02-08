Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульца разыскивают за «приватизацию» забытой в туалете кожаной сумки

В паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали видео с моментом исчезновения мужской сумки из туалета в торговом центре.

Сумка.
Сумка.
СС0

Хищение мужской кожаной сумки произошло в ТЦ «Пионер».

«В совершении данного преступления подозревается и разыскивается мужчина», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, посетитель ТЦ зашел в туалет, а через несколько секунд вышел с сумкой в руке и направился в сторону выхода.

В комментариях к записи обсуждают два момента — как можно забыть сумку в туалете и как можно забрать чужую сумку из туалета.

«Для тех, кто не в курсе — это равняется краже. О находках надо заявлять, и если уж не найдется хозяин, то…», — напомнили барнаульцам.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость