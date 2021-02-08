Барнаульца разыскивают за «приватизацию» забытой в туалете кожаной сумки

В паблике « Инцидент Барнаул » опубликовали видео с моментом исчезновения мужской сумки из туалета в торговом центре.

Хищение мужской кожаной сумки произошло в ТЦ «Пионер».

«В совершении данного преступления подозревается и разыскивается мужчина», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, посетитель ТЦ зашел в туалет, а через несколько секунд вышел с сумкой в руке и направился в сторону выхода.

В комментариях к записи обсуждают два момента — как можно забыть сумку в туалете и как можно забрать чужую сумку из туалета.

«Для тех, кто не в курсе — это равняется краже. О находках надо заявлять, и если уж не найдется хозяин, то…», — напомнили барнаульцам.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.