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Жизнь

Барнаульца возмутили закрытые пожарные щиты в ТРЦ «Пионер»

Барнаулец пожаловался в паблике Barnaul 22 на скрытые декоративными панелями пожарные щиты в одном из магазинов ТРЦ «Пионер». По его словам, получить доступ к щиту у него не получилось.

Закрытые пожарные щиты в ТРЦ "Пионер".
Закрытые пожарные щиты в ТРЦ "Пионер".
vk.com/barneos22

«Магазин Reserved. Они вообще вменяемые? Все пожарные щиты за какими-то декоративными панелями! Подергал рукой — намертво. Может, они и открываются, но по мне, так это дичь!», — возмутился горожанин.

Молодой человек заявил, что он находится в недоумении: как это допустила администрация торгового центра и почему эти панели до сих пор не демонтировали.

«Пожарный рукав находится в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дереве, дерево на самой высокой скале», — пошутил один из комментаторов.

ТРЦ «Пионер», как и остальные торговые центры в Барнауле, проверяли на соблюдение пожарной безопасности весной 2018 года. Там нашли несколько нарушений, но закрывать объект не стали: видимо, на тот момент собственники устранили недочеты.

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